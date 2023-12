Piove ancora nella elementare "Aldo Moro"

"Piove nuovamente nella scuola primaria Aldo Moro dove sono comparsi ancora una volta i secchi per raccogliere l’acqua piovana". La denuncia arriva, anche stavolta, dal consigliere di opposizione (Fratelli d’Italia) Danilo Silvi. "Negli ultimi giorni l’acqua piovana è entrata nuovamente nel corridoio della scuola primaria Aldo Moro – riferisce Silvi -. La situazione è ingestibile. A pochi mesi dall’ultima mia segnalazione, e dopo il lavoro effettuato, piove nuovamente all’interno del plesso che si trova in zona Campo Sportivo. Sono stato sollecitato nuovamente dai genitori – spiega ancora il consigliere Silvi - nel chiedere a questa amministrazione di provvedere immediatamente e risolvere il problema".

In particolare nel corridoio "sempre nell’area dove era stato effettuato il lavoro nella scorsa primavera, i collaboratori scolastici hanno dovuto mettere i secchi per raccogliere l’acqua. È un problema grave anche sotto il profilo della sicurezza". "Chiedo – incalza il consigliere di opposizione - all’amministrazione comunale di accertare come è stato effettuato il lavoro a seguito della mia interpellanza poco prima della fine dell’ultimo anno scolastico". Il consigliere di opposizione annuncia l’intensione di approfondire la situazione riguardante la scuola Aldo Moro che ormai fa spesso i conti con la pioggia nonostante le diverse segnalazioni ed interventi. Una "presa di posizione" Danilo Silvi la chiede "sia al sindaco Daniela Ghergo che al dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo Aldo Moro". La questione era esplosa già lo scorso anno ad ottobre. Il problema delle infiltrazioni al tetto della scuola primaria è annoso e sono state numerose le segnalazioni ma anche gli interventi.

Nell’incontro tra dirigente, sindaco e assessore ai servizi educativi lo scorso anno tra le altre problematiche era stato riportato il problema delle infiltrazioni all’attenzione dell’ente comunale specificando che i lavori fatti al tetto della scuola nel 2020 non erano stati risolutivi. La giunta Ghergo dopo le segnalazioni dello scorso anno aveva lamentato di non essere stata informata del problema dagli organismi preposti. I tecnici comunali avevano effettuato un sopralluogo e degli interventi tampone che però a quanto pare, a lungo termine, non si sono dimostrati risolutivi. Nemmeno stavolta. Da qui le preoccupazione e le proteste dei genitori di cui si fa portavoce, ancora una volta, il consigliere comunale Danilo Silvi.

Sara Ferreri