Piove nelle case popolari di Ancona: "Ci svegliamo con l’incubo di avere la cucina allagata"

Ancona, 27 novembre 2023 – Non è il caffè la prima cosa che si prende a casa di una famiglia che abita al Pinocchio, in un condominio dell’Erap. La prima cosa che la signora Maria fa quando si sveglia è raccogliere l’acqua che allaga la sua cucina.

Sì perché al civico 11 L di via Monte San Vicino piove dal tetto e chi ne paga le conseguenze è soprattutto la famiglia Giuliano, un nucleo di tre persone, moglie, marito e figlio.

Dal 2021, da quando è stato rifatto il tetto, c’è una infiltrazione d’acqua a cui nessuno ha messo le mani, nonostante le segnalazioni di chi ci abita. L’attesa di tre anni ha snervato il nucleo familiare che esasperato ha deciso di segnalare al Carlino lo stato di abbandono in cui si trova. Ieri mattina Onofrio Giuliano, 78 anni, il capofamiglia, ha aperto la sua casa per far vedere la situazione in cui si trovano.

Mentre in cucina era in corso la preparazione del pranzo domenicale una ciotola di alluminio era appoggiata al pavimento per raccogliere l’acqua che cola dal soffitto. "Noi viviamo così da tre anni – ha spiegato Giuliano – e siamo rimpallati da un ufficio all’altro. E’ mai possibile?". Da 22 anni la famiglia abita all’ultimo piano del civico in questione, una palazzina Erap dove qualcuno ha già riscattato l’appartamento diventando proprietario. I Giuliano sono ancora in affitto e nessuno sembra curarsi di loro.

La parete ad angolo della cucina, vicina all’uscita per il balcone, è deteriorata e piena dei segni di scolo di acqua che penetra dal soffitto.

Il muro si spella, e non solo quello, mentre l’acqua piovana corre internamente, provocando una cascata di acqua che finisce sul pavimento. "Quando piove noi ci ritroviamo la cucina una piscina – ha detto Giuliano – non è un danno da poco e soprattutto sono anni che lo segnaliamo. All’inizio, quando è stato rifatto il tetto, c’erano solo delle piccole macchie e abbiamo subito segnalato all’amministratore condominiale il problema, anche per farlo risolvere, ma si è perso solo tempo. C’è stato mandato un perito che, ad una mia battuta sul problema, ha girato i tacchi e se ne è andato via subito. Avevo solo risposto a una sua domanda che chiedeva se l’acqua entrava quando pioveva. Gli avevo detto sorridendo che entrava quando c’era sole pieno. Si è offeso. Sono stato all’Erap a far presente la situazione, ho fatto foto, video, non si è mosso nulla. Dicono che è manutenzione ordinaria e che se ne deve interessare l’amministratore di condominio. Il risultato è che le macchiette sono diventate macchie più grandi ed è iniziato a piovere dentro casa. Non possiamo più vivere così".

La moglie di Giuliano si sveglia ogni mattina con l’incubo di trovare la cucina allagata. "Non vogliamo dare fastidio a nessuno – ha detto Maria – solo far valere i nostri diritti".

L’infiltrazione riguarda anche la vicina di casa che abita di sotto, nello stesso punto, sempre in cucina.