Piove e il campo tra i lecci è diventato una piscina

Il set del film "Il maestro", che tanto ha fatto discutere in questo mese per l’abbattimento dei 23 lecci alle Terrazze di Portonovo voluto dalla produzione, è stato allestito, nei giorni scorsi, ma a causa del maltempo le riprese, con Pierfrancesco Favino, non sono ancora iniziate. E, date le previsioni per oggi e domani, con tutta probabilità non inizieranno prima della fine della settimana. Il finto campo da tennis, costruito sulla piattaforma che ha preso il posto dei vegetali tagliati, tra la Torre De Bosis e il Fortino, è diventato una piscina, a causa dell’acqua piovuta e raccoltasi sui teli stesi per proteggere la terra rossa del campo. Il campeggio La Torre, usato dalla produzione Indigo insieme al bosco delle Terrazze, si è riempito di roulotte, camper e variopinte tende di tela anni Ottanta, per creare l’atmosfera del film, che sarà girato da Andrea di Stefano. Il dibattito scatenatosi nel corso delle scorse settimane è stato provocato dalla scelta di Indigo di disboscare un’area protetta del Parco del Conero, con il nulla osta dell’ente preposto alla sua tutela, convinto dal progetto di ripristino dell’habitat presentato dalla casa di produzione. La discussione non ci ha consentito soltanto di mettere in luce l’iter autorizzativo, consentendoci di chiarire che non è stata richiesta l’autorizzazione della Regione Marche, per cui i carabinieri della Forestale hanno consegnato i risultati delle loro indagini alla Procura di Ancona. Nel confronto abbiamo coinvolto anche esperti dell’università Politecnica, come i docenti Cocco, Taffetani e Urbinati, che hanno raccomandato la massima attenzione al ripristino dell’area. Peraltro non è solo la zona delle Terrazze a presentare segni evidenti di degrado, dovuti alla forte antropizzazione, ma anche, secondo alcune segnalazioni giunteci nel frattempo, tutta la superficie del campeggio. Avremo modo di verificare, con un sopralluogo, se hanno ragione le nostre fonti specializzate che ci segnalano un grave stato di incuria e di abbandono, se consideriamo che ci si trova in un’area protetta. Chiaramente lo spazio del campeggio è stato fortemente antropizzato e i danni risalgono a diversi anni fa ma occorrerà valutare se, in effetti, la cooperativa Atlante, il cui contratto di gestione del campeggio scadrà nel 2025, abbia assicurato la cura che l’area richiede. Le luci che resteranno puntate ancora a lungo sulla zona permetteranno di chiarirlo.