Piove nella palestra della scuola: "Lavori fatti appena due anni fa"

Alla palestra delle scuole di Filottrano piove dentro. "Parliamo del rifacimento del tetto della palestra delle scuole elementari, un intervento che doveva risolvere criticità, e incredibilmente continua a farci trovare acqua dentro la struttura. Un’opera realizzata con superficialità dalla precedente amministrazione, senza la dovuta attenzione, che oggi ci costringe a correre ai ripari – dice il sindaco Luca Paolorossi -. Ci scusiamo con gli studenti, gli insegnanti e tutto il personale scolastico per il disagio. Stiamo valutando ogni possibile soluzione per intervenire tempestivamente, ma purtroppo l’assicurazione non copre il danno, dal momento che i lavori risalgono a oltre due anni fa. Questo significa ulteriori spese per l’amministrazione comunale. In soli dieci mesi di mandato, ci siamo trovati davanti a una situazione più complessa del previsto: piove nel palazzo comunale, nel bocciodromo, nella palestra delle elementari e nel cimitero, le strade sono in condizioni critiche e abbiamo a disposizione un solo mezzo operativo per lavorare. È una realtà difficile, ma non ci tireremo indietro. Continueremo a fare tutto il possibile, con serietà e trasparenza, per rimettere in ordine ciò che è stato trascurato per troppo tempo".

Nel contempo proseguono i lavori di manutenzione lungo la strada provinciale Jesina, nel tratto che conduce alla frazione di Ponte Musone. L’intervento riguarda il rifacimento dei cestonati in pietra, gravemente danneggiati dal tempo e dalle intemperie.