Piove nella scuola elementare: fioccano le proteste

La pioggia dei giorni scorsi ha causato danni ad alcune strutture della Valmusone. Infiltrazioni in particolare sono state segnalate dai genitori alla scuola primaria "Madre Teresa di Calcutta" di Osimo Stazione, facente parte del comprensivo Bruno da Osimo. Preoccupati hanno denunciato il problema al Comune. "Senti come piove. Non è la canzone di Jovanotti ma è ciò che accade nella classe prima sezione A della scuola primaria del plesso Madre Teresa di Calcutta. Malgrado ripetute sollecitazioni per la sistemazione del problema, alla prima pioggia si sta in aula con la bacinella – ha detto la consigliera delle Liste civiche Monica Bordoni -. Problema non nuovo, per effettuare i lavori di sistemazione del soffitto occorre smantellare l’impianto fotovoltaico dal tetto e procedere con la sistemazione ma, come tutte le azioni che caratterizzano questa amministrazione, manca di programmazione. I lavori potevano essere fatti in estate, come in via Flaminia I, invece si arriva al ridosso della stagione invernale con il problema ancora in corso. Due giorni fa ci avevano assicurato un sopralluogo ma nulla di fatto. Possibile che sono i bambini a raccontare che stanno in aula mentre dentro piove?".

Oltre alle lezioni consuete, questi sono poi giorni importanti perché si svolgono gli "open day" che riguardano quasi tutte le scuole del territorio, compresa quella della Stazione. Sullo stato delle scuole frequentate dai propri figli è sempre alta l’allerta dei genitori.

E’ comunque grande la preoccupazione tra le mamme osimane per la realizzazione della scuola primaria di Campocavallo. Rumors si erano diffusi su errori progettuali che avrebbero dilungato ancora i tempi e il fatto che non sia stata convocata un’assemblea pubblica dal sindaco come chiesto dalle mamme al sindaco aveva aumentato il tutto. Il primo cittadino però ha rassicurato sulla firma del contratto dopo che quest’estate si era conclusa la procedura di affidamento dei servizi tecnici di ingegneria e architettura per la redazione del progetto esecutivo. La speranza è che non ci siano intoppi ulteriori nei delicati ingranaggi della burocrazia e si possa avviare il cantiere entro la prossima primavera per inaugurare la scuola a settembre 2025. Silvia Santini