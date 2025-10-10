Piove nella scuola, Tirroni:: "Allertati a lezioni iniziate"

Pericolose infiltrazioni sono state segnalate in alcune scuole di Osimo già a pochi giorni dall’inizio dell’anno scolastico, all’arrivo delle prime piogge.

L’assessore alla Scuola Simonetta Tirroni (in foto) spiega: "L’ufficio tecnico del Comune, ad anno scolastico iniziato, è stato allertato delle caditoie sporche e delle infiltrazioni dai lucernari registrate alla scuola materna ’Girotondo’, in zona Sacra Famiglia. La Osimo Servizi è già intervenuta mettendo in atto la pulizia delle caditoie e ispezionando i lucernari".

Qui le note dolenti:"Per questi ultimi non sarà sufficiente un intervento di ripristino semplice con del silicone, ma sarà necessaria una sostituzione completa. Gli uffici tecnici si stanno muovendo in questa direzione, e sia io che l’assessore alle Manutenzioni Jacopo Angeletti siamo sempre disponibili a fare sopralluoghi su richiesta delle dirigenze scolastiche, per affrontare prontamente eventuali criticità, come stiamo facendo in questo caso".

Altra grana per il Comune la riapertura del cinema Concerto, chiuso l’anno scorso a pochi mesi dall’inaugurazione.

La sindaca in consiglio comunale ha detto che non potrà essere riaperto presto, perché necessita di altri lavori a causa di infiltrazioni, dovute alla chiusura prolungata, interventi che non potranno iniziare prima di primavera.

"La prima cittadina non ha esitato ad attribuire tutte le colpe all’amministrazione Pirani – protesta Progetto civico Osimo 2030, all’opposizione –. Ha detto che solo ora si sarebbe accorta dei problemi al controsoffitto non a norma del bagno della struttura. Per non parlare dei seggiolini acquistati appena nel 2023, che, a suo dire, andrebbero già sostituiti perché non adatti, e ancora della porta del bagno montata in maniera errata. Dov’era allora l’assessore Glorio quando venivano prese queste decisioni e spesi tanti soldi pubblici?".

Silvia Santini