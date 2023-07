Piovono calcinacci

Piovono cornicioni, arrivano i vigili del fuoco. E’ successo ieri mattina, in pieno centro. L’area interessata dai crolli è via Montebello, una traversa di corso Stamira, nei pressi del bar Veneto. Attimi di paura, tra i passanti, quando dei grossi pezzi di calcinacci - stando a quanto trapela - sarebbero caduti da 3 balconi di un palazzo, nei pressi di una parrucchieria. Immediata la chiamata al 112 Nue. Sul postodue squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di via Bocconi. I pompieri hanno transennato l’area e poi hanno messo in sicurezza la zona.