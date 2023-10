Piovono calcinacci in Corso Matteotti

Nuovo distacco di calcinacci lungo corso Matteotti: oltre due ore e mezzo di intervento per i vigili del fuoco del distaccamento jesino. Stavolta il distacco è avvenuto da Palazzo Mereghi di fronte alla chiesa di San Nicolò. I calcinacci sono caduti dalla facciata soprastante il ristorante Sushi Corner e che fa angolo con via Montebello. I vigili del Fuoco dopo aver transennato l’area sono saliti con l’autoscala arrivata da Ancona per controllare l’entità del distacco e mettere in sicurezza la parete. Fortunatamente i pezzi di intonaco non hanno colpito nessuno. Sul posto anche la polizia locale e i tecnici comunali. L’intervento iniziato a pochi minuti dalle 10 lungo un affollato corso Matteotti è terminato alle 12.30 con la messa in sicurezza della facciata. Resta inaccessibile una porzione di marciapiede fino a che il privato non interverrà per la messa in sicurezza definitiva. Si tratta dell’ennesimo distacco che avviene negli ultimi anni da parte di palazzi che si affacciano sul Corso, specie per le manate manutenzioni.