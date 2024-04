"Pippi", coinvolge genitori e figli

Nasce "Pippi", programma ministeriale gestito dall’Ambito sociale e territoriale 10, che coordina i servizi sociali dei Comuni di Cerreto d’Esi, Fabriano, Genga, Sassoferrato e Serra San Quirico. Previsti a stretto giro due appuntamenti. Il primo, a Sassoferrato, sarà un aperitivo pedagogico su "La presenza emotiva dei genitori come risorsa in educazione" ed è previsto per venerdì prossimo alle 18, al Bar Smilzo: mentre i grandi saranno impegnati con il pedagogista Filippo Sabatini, per i più piccoli il Centro per famiglie organizzerà un laboratorio per bambini sulle emozioni. Il secondo appuntamento, promosso dall’Agesci Gruppo Scout Cerreto 1, si intitola "Se questo è amore" e consisterà in un dialogo pedagogico: si svolgerà il 20 aprile (16,30), al Teatro Casanova di Cerreto d’Esi. L’ingresso ai due eventi, organizzati con il supporto della cooperativa sociale Cooss Marche, è libero, ma, per motivi organizzativi, per il primo inontro è gradita la prenotazione con sms al numero 3405360951.