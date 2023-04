Pippo Franco ospite di Fenucci: "Simpatia e riflessioni sulla cultura"

Arrivano i big, ma non della politica, nella città di Maria Montessori dove è entrata nel vivo la campagna elettorale. Gianluca Fenucci, candidato sindaco del centrodestra (sostenuto da Fd’I, Forza Italia e Lega) ieri ha ospitato il comico e attore Pippo Franco. "Una mattinata all’insegna della solidarietà e della simpatia, di riflessioni sul cinema, il teatro, la cultura – spiega Fenucci che ieri ha anche presentato alla città la sua lista –. Pippo Franco è un grande artista, attore, regista e commediografo che ha condiviso con gli amici di Pronti per Chiaravalle una mattinata molto piacevole. Una persona piena di umanità e di grande cultura. Le sue riflessioni profonde, poetiche mai banali e piene di passione ci hanno conquistato. Eppure qualche stupido si ostina a pensare, senza averlo mai ascoltato e senza averci mai parlato, che Pippo Franco sia solo una macchietta e un attorucolo di filmetti di poco conto. Grazie a Pippo Franco, una bella persona". Tante le iniziative elettorali da parte dei quattro candidati sindaci: Roberto Sabbatini (Insieme per Chiaravalle, sostenuta anche dal Pd), Cristina Amicucci per l’amministrazione uscente e Maria Letizia Ruello (Dipende da Noi e Movimento 5 stelle).