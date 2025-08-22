Pirandello ’semiserio’. Le Lezioni di Tedeschi

E’ il giorno di Corrado Tedeschi al Teatro Cortesi di Sirolo. E’ qui che stasera (ore 21.30) va in scena uno degli eventi clou del Festival, Premio Nazionale ‘Franco Enriquez’: ‘Lezioni semiserie pirandelliane dell’Uomo dal fiore in bocca’, tratto dal celebre testo di Luigi Pirandello. Il popolare attore è protagonista di un’allestimento che si apre con una brillante ‘lezione semiseria’: prima di interpretare ‘L’uomo dal fiore in bocca’ Tedeschi affronta un immaginario esame. Un personaggio pirandelliano, sfuggito forse da qualche altra opera, lo interroga per stabilire se egli sia degno di diventare, a sua volta, ‘personaggio’. Attraverso questo pretesto, l’attore coinvolge il pubblico in un percorso ironico e al tempo stesso profondo, e affronta i grandi temi pirandelliani dell’essere e dell’apparire, delle maschere e della follia. L’intento dichiarato è abbattere i pregiudizi di noia spesso legati al teatro classico, e predisporre gli spettatori a vivere appieno uno dei più intensi monologhi della storia del palcoscenico. In questa doppia dimensione, comica e tragica, risiede il segreto del successo della messinscena. ‘L’uomo dal fiore in bocca’, semi-monologo di straordinaria intensità, accompagna lo spettatore tra ironia, grottesco e dolore. Corrado Tedeschi, affascinato da questo testo fin dai suoi anni in Accademia, offre una prova di grande maturità artistica, regalando un’interpretazione antiretorica e raffinata, capace di fondere leggerezza ed emozione, drammaticità e umorismo. Un’occasione imperdibile per scoprire la modernità di Pirandello attraverso il talento di un attore che sa unire eleganza, sensibilità e brillantezza scenica. Il costo del biglietto è di 30 euro, con riduzioni e agevolazioni previste per studenti, insegnanti e gruppi organizzati.

Raimondo Montesi