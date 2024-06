Pirani già al timone del Comune: "Senza di noi non ce l’avrebbe fatta"

Il giuramento del sindaco Francesco Pirani avverrà probabilmente lunedì in municipio ma, aldilà della cerimonia, a tutti gli effetti il nuovo primo cittadino è già operativo. "Con la proclamazione a sindaco di Francesco Pirani chiudo il mio secondo mandato da primo cittadino – commenta Simone Pugnaloni -. Michela Glorio ha sfidato un matrimonio tra due coalizioni politiche che dalla somma algebrica contavano su più di 11mila voti a disposizione e, da sola, non solo ha ottenuto gli stessi voti del primo turno, ma è riuscita a guadagnarne oltre 650 raggiungendo quota 8.117. Pirani col sostegno di Antonelli dagli oltre 11mila voti a disposizione è arrivato solo a più 162 voti su Michela Glorio vincendo di poco". La lista Osimo al centro di Sandro Antonelli afferma: "Coalizione Pirani, al primo turno 6.499 voti, al ballottaggio (con affluenza ridotta del 14 per cento, cioè meno 1.290 voti) 5.209. Coalizione Antonelli, al primo turno 4.656 voti, al ballottaggio (con affluenza ridotta del 14 per cento, meno 934 voti) 3.722 voti. Quindi, dati oggettivi alla mano, l’apparentamento con la coalizione di Antonelli, ha garantito al ballottaggio un contributo di 3.070 voti validi ed è altrettanto vero, sempre per onestà intellettuale, che dei voti in dote alla coalizione Antonelli al turno di ballottaggio, la differenza di 652 voti, è migrata alla candidata Glorio. Ricordiamo anche a chi si sforza di dare una diversa lettura dei dati, che senza l’apparentamento ufficiale, l’esito delle consultazioni sarebbe stato diverso, come già avvenuto nel 2014 e nel 2019".