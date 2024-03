Pirani incassa l’ovazione di Fdi. Appello a tutto il centrodestra

E’ stato proposto come il candidato del Centrodestra e delle Liste civiche per una larga coalizione alle amministrative di Osimo Francesco Pirani, l’ex vicesindaco della giunta Latini. La presentazione l’altra sera durante l’incontro tra gli iscritti di Fratelli d’Italia di Osimo con il presidente provinciale Carlo Ciccioli. L’imprenditore Pirani si è detto candidato indipendente, di riferimento ed unione tra forze politiche e sensibilità diverse, pur omogenee tra loro, in discontinuità con il decennio dell’amministrazione Pugnaloni. "La mia autonomia nei confronti di tutti, frutto della mia precedente esperienza di amministratore e vicesindaco - ha detto Pirani - mi permette di sviluppare un confronto ed un dialogo costruttivo con ogni lista di cittadini. Per cambiare occorre un progetto nuovo per la città ed un programma di opere in sinergia con il Governo regionale e nazionale, scevro da personalismi, accogliendo tutti e valutando ogni proposta". "L’appello adesso è a tutte le espressioni civiche di raccogliere la sfida guardando alle cose che ci uniscono piuttosto che al passato, come ha fatto Pirani – ha detto il presidente Ciccioli - Se ognuno rimane sulle proprie posizioni sarà costretto in seguito a prendere atto che per la città non è stato fatto alcun passo in avanti". L’appello sarebbe diretto a Forza Italia e Lega che invece continuano a sostenere il candidato Sandro Antonelli. La presidente del Circolo Michela Staffolani ha confermato che il circolo osimano sosterrà questa scelta politica.