Pirani nel "fortino": le dimissioni a un passo

Le trattative, febbrili, sono andate avanti fino all’inizio del Consiglio comunale, partito bene ma andato a vuoto con le dimissioni del sindaco Francesco Pirani che sono sempre in ballo. Alle 16 ieri erano tutti presenti. Garantito il numero legale, il civico consesso tanto atteso come banco di prova è iniziato con la discussione di alcune interrogazioni e una mozione della minoranza. E’ stato in quel momento che quest’ultima ha chiesto un ulteriore appello perché diversi avevano lasciato lo scranno. Maggioranza e opposizione, infatti, hanno votato a favore la mozione, tranne i 4 latiniani, usciti prima di esprimersi. Solo 20 su 25 i votanti. Così la consigliera di minoranza Simonetta Tirroni (Lista Glorio) ha domandato la verifica del numero legale proprio mentre il presidente del Consiglio comunale Stefano Simoncini avviava la discussione sulle linee programmatiche.

Erano di fuori, nella saletta, tentando una mediazione, impossibile, fino all’ultimo, sui soliti punti, con alcuni consiglieri fedelissimi al sindaco Pirani. Si sentivano urla e pugni battuti sul tavolo. Il clima era tesissimo mentre l’aula si era svuotata e attendeva in silenzio il loro ritorno. Il presidente, visto che il numero legale mancava, ha chiesto dieci minuti di sospensione. Al rientro in aula c’erano 9 consiglieri presenti su 24. Mancavano i latiniani, con il leader delle Liste civiche Dino Latini, tre consiglieri antonelliani, presi dalla discussione, e il centrosinistra unito che ha deciso di non fare da stampella al governo cittadino. La seduta è stata sciolta.

Il sindaco si è riunito, dopo alcuni confronti, con Latini, Antonelli e Staffolani di Fdi. "E’ una situazione transitoria, verranno prese delle decisioni tra oggi e domani. E’ tutto congelato per un paio di giorni", ha detto, laconico, Pirani a fine serata. Dopo il vertice sembrava aprirsi qualche timido spiraglio, ma in realtà con molti dubbi.

Pirani la scorsa settimana aveva detto che si sarebbe dimesso ieri sera se la maggioranza non fosse stata unita in Consiglio. Ma ha preso ancora tempo. Le sue linee programmatiche, l’atto politico più importante che ogni nuova amministrazione approva appena insediata, non sono state votate. I latiniani sostengono da settimane che manca un’intesa sul progetto politico (e sul gruppo unico) e sulla centralità delle Liste civiche storiche. Proprio su questi punti la trattativa dovrebbe essere ancora in corso perché alla fine, ieri sera, si è tenuto un ultimo vertice. Il clima si è un po’ disteso e il sindaco ha posticipato la decisione.

Il centrosinistra riunito dopo il civico consesso ha detto: "Chiediamo che il sindaco trovi il coraggio di dimettersi ammettendo che, nonostante la volontà, non è stato possibile governare tutti insieme. Un altro consiglio saltato, accompagnato da litigiosità, immobilismo e indefinitezza. È necessario che chi ha la responsabilità faccia un passo indietro e faccia arrivare il commissario".

Rimandato il consiglio di quartiere a Santo Stefano di ieri sera cui doveva essere presente la giunta intera, impegnata invece a gestire la crisi della maggioranza.

Silvia Santini