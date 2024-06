Pirani si insedia ufficialmente lunedì: "Ci aspettano 5 anni di successi"

"Grazie a tutti voi per il sostegno, ora ci aspettano 5 anni di lavoro e di successi. Insieme per cambiare Osimo", ha annunciato ieri in un video il neo sindaco di Osimo Francesco Pirani sedendosi sulla poltrona da primo cittadino in municipio. La cerimonia di insediamento è stata fissata per lunedì alle 9.30 nell’atrio comunale. Lo scorso giovedì sera sono stati convocati i primi tre consigli comunali dei comuni di Filottrano, Numana e Agugliano. Il sindaco filottranese Luca Paolorossi ha nominato assessori due uomini e due donne, Ivana Ballante (vicesindaco), ex primo cittadino, ad Affari generali, Lavori pubblici, Scuola e istruzione, Teo Benigni (Personale, Ambiente e gestione rifiuti, Politiche giovanili), Franco Cusini a Sicurezza e Polizia e Alessia Baldi a Bilancio, Tributi e Attività economiche. Il riconfermato sindaco di Numana Gianluigi Tombolini ha nominato vice e assessore a Bilancio, Sanità Sport, Gabriele Calducci, Gloria Carletti a Commercio e Affari generali, Giuseppe Monaco a Sicurezza, Polizia municipale e viabilità, Rossana Ippoliti ad Ambiente e Affari legali mentre restano al sindaco le deleghe a Personale, Turismo, Lavori pubblici. Ad Agugliano il sindaco Paolo Perucci ha nominato assessori Dante Cesaretti (vice) a Servizi sociali e viabilità, l’ex primo cittadino Thomas Braconi a Lavori pubblici, Maria Antonietta Bramucci a Istruzione e Ambiente e Donatella Beldomenico a Cultura e Turismo.