Pirani "sub iudice", ma già si lavora al bis

Si attende a ore la sentenza del Tar Marche sull’esposto presentato dai consiglieri di minoranza dopo l’ultimo Consiglio comunale osimano senza numero legale, avviato appellandosi al Regio decreto 1915. Un richiamo contestato anche dal Prefetto che venerdì scorso ha inviato una lettera al sindaco Francesco Pirani. Nell’attesa che venga convocata la prossima seduta entro la settimana, durante la quale però, pare, Pirani non farà un passo indietro annullando il consiglio scorso, ci sono segnali che guardano oltre, a un probabile ritorno alle urne. La maggioranza cercherà di tenere duro almeno fino all’approvazione del bilancio che dovrà avvenire a dicembre con, ovviamente, la maggioranza reale (13 consiglieri almeno mentre ora può contare su 12). Desta perplessità ad esempio "Progetto civico – Osimo moderata" con tanto di logo blu con scritta gialla e il simbolo del municipio osimano che, sui social, si professa come canale di comunicazione di parte della maggioranza (liste "antonelliane") ma che, si dice, sarebbe il contenitore di forze moderate che si stanno organizzando in vista di un dopo Pirani o di un Pirani bis. Dall’altra parte anche la minoranza ha aperto un canale proprio dal nome "Prospettiva comune – la voce della coalizione". Oggi è in programma una riunione importante in municipio perché arriva il nuovo segretario comunale Mauro Sopranzetti che potrebbe consigliare il percorso da intraprendere da qui in avanti, forse diverso rispetto a quello fatto finora. Intanto Monica Santoni, commissario di Forza Italia sfilata dalla maggioranza, afferma: "In questi mesi di disordine politico FI Osimo ha continuato a lavorare in silenzio, lontano dall’attuale amministrazione al servizio della comunità. Siamo venuti a conoscenza della difficoltà a cui è andata incontro l’associazione "Specchi sonori": li abbiamo incontrati e ci stiamo adoperando in loro aiuto seppur consapevoli di poter ben poco. Nel frattempo scendiamo in campo per dare un sostegno concreto a "Le fate del cuore" che con impegno e dedizione aiuta le famiglie bisognose ad ottenere beni di prima necessità. È per questo motivo che lanciamo una gara di solidarietà a sostegno di questa importante associazione di volontariato locale, una cena venerdì 4 a Campocavallo. Hanno urgente necessità di trovare un luogo dove poter operare al servizio dei più bisognosi (dovranno lasciare a dicembre l’attuale locale perché troppo piccolo per il loro fabbisogno e priva di adeguato parcheggio)".

Silvia Santini