Pirani torna in pista, Latini al veleno:: "Dica la verità sulle sue dimissioni"

Ha scatenato un’ondata di commenti positivi e polemiche il ritorno sulla scena politica da candidato sindaco di Francesco Pirani. "Auguri veri e sinceri per ogni miglior risultato all’ex sindaco che dopo le dimissioni di 4 mesi fa si ricandida, invece di andare alle Seychelles e fare le molle, senza mai più mettere piedi in Osimo, come aveva garantito – dice il leader delle Liste civiche Dino Latini -. L’importante è che dica la verità: non si è dimesso, abbandonando gli osimani per la mancanza di sostegno di un gruppo di maggioranza (che ha sempre votato tutto compreso le linee programmatiche, meno l’aumento della Tari), ma perché voleva comandare senza quel gruppo di maggioranza, anzi contro quel gruppo di maggioranza e il programma sottoscritto. In ogni caso, chiarita la verità tanti auguri per il raggiungimento di ogni obiettivo".

Le Liste civiche da sempre restano ancora in disparte ma la prossima settimana potrebbero sciogliere le riserve e scendere in campo anche con un proprio candidato, forse lo stesso Latini (additato di essere colui che ha sabotato il precedente Governo) o Monica Bordoni. Al momento con Pirani, sostenuto dalle liste di Sandro Antonelli e Achille Ginnetti, figurano candidati Michela Staffolani per Fratelli d’Italia e Rinasci Osimo, Michela Glorio per il centrosinistra e Monica Santoni con Osimo civica. Il resto è congelato, ma lo sarà per poco.

Proprio la coalizione di centrosinistra si dice sorpresa: "Pirani prima si dimette, poi si ripresenta come se nulla fosse, come se il 2024 osimano non fosse mai esistito, come se non avesse portato la città al commissariamento. Uno spettacolo surreale. La città è ferma da mesi a causa di Pirani e la sua amministrazione, e ora ci aspettano settimane di teatrini elettorali prima di ritrovarli tutti insieme contro di noi al ballottaggio (parola di Ciccioli) ma gli osimani questa volta non si faranno prendere in giro: hanno capito che si tratta solo di giochi di potere per salvare poltrone. Noi, invece, andiamo avanti. Michela Glorio ha già parlato con tutta la cittadinanza, stiamo scrivendo un programma serio e concreto per il 2025. Gli altri hanno già dimostrato di cosa sono capaci. Ora tocca agli osimani scegliere il futuro della loro città".

Silvia Santini