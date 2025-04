Pirani torna in pista: "Mi candido per la città"

L’ex sindaco Francesco Pirani annuncia ufficialmente la sua candidatura per le prossime elezioni comunali. E così, ora, i candidati salgono a quattro con Michela Glorio per il centrosinistra, Michela Staffolani per Fratelli d’Italia e Rinasci Osimo e Monica Santoni con Osimo civica. E non è finita qui.

Dopo quattro mesi dalle sue dimissioni, avvenute, dice, a causa della mancanza di sostegno da parte di un gruppo di maggioranza (Liste latiniane ndr), Pirani è pronto a tornare in campo per guidare la comunità. "Perché ritorno? Per mantenere quello che ho promesso agli osimani, cambiare la città con persone capaci e oneste, con esperienza e voglia di fare. Per questo ci hanno votato e per questo abbiamo vinto. Dopo un periodo di riflessione e ascolto, ho deciso di riprendere il mio impegno politico perché sono convinto che il progetto è ancora più valido di ieri. L’interesse della città viene prima di qualsiasi interesse personale. Con una squadra rinnovata e una visione chiara, mi propongo di affrontare le sfide attuali e future, promuovendo la partecipazione attiva dei cittadini e valorizzando le risorse locali ", sono le sue parole prima della presentazione ufficiale fissata per sabato mattina.

A supportare Pirani, così come già fatto durante il suo mandato, si schierano le Liste civiche Osimo al centro di Sandro Antonelli e Progetto Osimo di Achille Ginnetti che dicono: "Durante il suo breve mandato, Pirani, che si è dedicato totalmente al Comune, ha dimostrato un forte impegno per il bene della città, affrontando sfide importanti e promuovendo iniziative a favore dei cittadini. La sua decisione di dimettersi, avvenuta dopo diversi tentativi di risolvere la crisi politica, è stata dettata dalla necessità di garantire un governo stabile e coeso, che potesse realmente lavorare per il progresso della comunità".

In vista del termine di deposizione delle liste, che dovrebbe essere fissato un mese prima delle elezioni del 25 e 26 maggio, non è ancora chiaro se Forza Italia e Lega correranno con i simboli, se Base popolare sarà presente con un proprio candidato o aggregato a qualcuno (forse lo stesso Pirani) e se le Liste civiche da sempre di Dino Latini prenderanno parte alla tornata elettorale. Alla riunione dell’altra sera infatti la fumata è stata nera non tanto sul nome da proporre ma proprio sull’eventualità di essere presenti o meno: ne riparleranno martedì. Nel contempo Staffolani ha annunciato la presentazione ufficiale della candidatura venerdì al Caffè del Corso.

Glorio commenta: Finalmente i miei avversari ufficializzano le loro candidature, dopo che per mesi si sono prima politicamente accoltellati. Ho un messaggio per i protagonisti di un anno fa che sono responsabili del disastro che è costato un commissariamento: non ve lo permetteremo più".

Silvia Santini