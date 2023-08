"Piscina da rivedere? La copertura non c’entra"

"L’intervento di manutenzione straordinaria della piscina comunale, autorizzato nel marzo scorso, non ha alcuna attinenza con la nuova copertura, ma riguarda la rete di distribuzione dell’aria dell’impianto di climatizzazione invernale: un intervento che la società di gestione, che si farà carico dei lavori, aveva annunciato da tempo. Proprio per permettere alla Nuova Sportiva di ammortizzare il costo, che ha cambiato il quadro economico iniziale, è stato prorogato il contratto per la gestione, che sarebbe stata comunque affidata ad una società esterna". Così il vicesindaco Valentina Barchiesi, con delega ai lavori pubblici, risponde al capogruppo di Riformisti, Vola e Ancora Falconara, Marco Baldassini. "Pur di dimostrare l’indimostrabile – continua – Baldassini e i suoi alleati mettono in relazione aspetti che procedono autonomamente. Continuano ad attaccare la scelta della riqualificazione della struttura, che i cittadini hanno dimostrato di apprezzare. C’è infatti una grande soddisfazione per l’incremento degli iscritti, aumentati di quasi il 40 per cento rispetto al periodo pre Covid. Gli iscritti sono stati 420 nel periodo compreso tra il primo settembre 2019 e il 31 gennaio 2020 e sono saliti a 580 nel periodo dal primo settembre 2022 al 31 gennaio 2023, dopo la realizzazione della copertura".

L’amministrazione torna a sottolineare come quella di Falconara sia una struttura rinnovata, frequentata anche da gente fuori comune. A sottolineare gli aspetti positivi della riapertura sono state anche "le autorità dello sport come il presidente del Coni Marche Fabio Luna, il presidente della Federnuoto Marche Fausto Aitelli, il consigliere nazionale del Cip Tarcisio Pacetti, presenti all’inaugurazione del 9 ottobre ’21. La città ha ricevuto il plauso dei vertici marchigiani dello sport" per la riqualificazione di un impianto strategico.