Piscina del Molinello, si interviene: "Guarda caso dopo la nostra idea"

Destinare parte dell’avanzo di bilancio per la riqualificazione della piscina ‘Molinello’, è questa la proposta del Pd: "In seguito alla presentazione della nostra proposta di utilizzare parte dell’avanzo di bilancio per riqualificare/manutenere la piscina del Molinello -dopo che a dicembre ci è stata bocciata una proposta simile sulla piscina delle Saline-, il giorno dopo l’amministrazione interviene per annunciare un intervento di manutenzione straordinaria sulla stessa. I casi della vita! – ironizza Romano - Comunque bene così, ma speriamo che gli interventi possano risolvere le criticità che sono state segnalate da tempo".

Lo scorso 3 novembre era stata chiusa la piscina Saline, creando numerosi disagi agli utenti, nonostante l’Amministrazione, nell’immediato, aveva ampliato gli orari della piscina Molinello. Troppo poco per evitare corsie affollate se non in orari improponibili, a questo si aggiungono le docce funzionanti a singhiozzo e la mancanza di uno spogliatoio per bambini costretti a condividere, a seconda del sesso, quello degli adulti. Negli orari di punta, l’alta affluenza crea rallentamenti su via Pierelli, dove le auto posteggiate su ambo i lati, restringono la carreggiata. Intanto procede l’iter per avviare i sopralluoghi e le perizie tecniche della piscina Saline.