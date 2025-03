Piscina delle Saline chiusa: "Gravi vizi strutturali"

La piscina Saline è stata chiusa il 7 novembre 2024 a causa di problemi strutturali. Sono in corso accertamenti e perizie da parte dell’amministrazione comunale che in attesa di risposte ha ampliato l’orario di apertura della piscina Molinello. Una decisione presa non appena è emersa la problematica che ha portato alla chiusura dell’impianto.

Sindaco possiamo ripercorrere gli step successivi riguardo alla chiusura della piscina Saline?

"L’impianto è al centro di un contenzioso tra il Comune e la società che la sta gestendo. Quest’ultima ha prodotto una perizia in base alla quale emergerebbe che l’impianto presenterebbe gravi vizi strutturali, riconducibili, a dire del perito, sin dal momento della sua realizzazione, che ne minerebbero la sicurezza. Considerata la gravità del pericolo che si potrebbe correre se la tesi del gestore fosse confermata e colti di sorpresa (visto che mai prima d’ora, in oltre venti anni, nessuno aveva mai messo in discussione la sicurezza statica dell’edificio) abbiamo a nostra volta incaricato un professore universitario affinché accerti se la struttura è o meno sicura e partecipi al giudizio in Tribunale che attesti la verità".

Quali sono i tempi per avere una risposta?

"Ad inizio di aprile il Tribunale nominerà un perito che, in contraddittorio con quelli di parte, accerterà lo stato dei luoghi. Se davvero la struttura dovesse presentare i vizi di progettazione e di realizzazione che sono stati descritti nella perizia della società, rimarrà chiusa per molto tempo in quanto sarà necessario un intervento davvero radicale con costi e tempi di realizzazione particolarmente gravi. Altrimenti se si tratta di problematiche più semplici vedremo a carico di chi verranno poste. Se dovessero essere a nostro carico cercheremo di realizzare i lavori quanto prima".

Gli utenti dell’impianto hanno subito un grosso disagio, ci sono soluzioni percorribili in tempi brevi?

"Oltre all’ampliamento della fascia oraria della piscina del Molinello, non ci sono altre soluzioni possibili da adottare in città".

La piscina Molinello è un impianto vetusto che necessiterebbe di un restyling…

"Da tempo gli uffici stanno lavorando per vedere la fattibilità di un intervento di ristrutturazione e soprattutto stanno pensando alla realizzazione ex novo dell’impianto".

Oltre alla piscina, l’ex circolo Cremonini, altro impianto caro ai senigalliesi è da tempo in attesa di un restyling…

"Gli uffici stanno lavorando al bando per il nuovo affidamento".