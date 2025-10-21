Piscina delle Saline, pronta una guerra legale

"Abbiamo dato mandato ai nostri legali di procedere con la preparazione di tutti i documenti necessari per il ricorso alla decisione presa dall’Amministrazione Comunale". Una causa che potrebbe portare all’impasse dell’intera Cittadella dello Sport. "Il 29 ottobre, da parte del Tribunale Civile di Ancona, ci sarà la nomina del perito che dovrà condurre le indagini strutturali sulla piscina Saline - spiega la snc Saline – i nostri legali procederanno con la preparazione dei documenti". A un anno dalla chiusura della piscina Saline, il 13 novembre, la Snc Saline dovrà riconsegnare le chiavi dalla cittadella dello sport. I problemi strutturali non consentono un restyling ed è al vaglio dell’Amministrazione l’ipotesi di trasformare l’impianto in una piscina all’aperto.

Intanto si attende un progetto di finanza che prevede la costruzione di una nuova piscina nei pressi di villa Torlonia. Dopo un lungo tira e molla, il Comune riacquisirà le chiavi della cittadella dello sport. "Lo abbiamo evidenziato anche nella nostra ultima nota del 22 agosto 2025 inviata all’Amministrazione Comunale ribadendo che la Società Saline SC non si è mai sottratta ad alcuna analisi e/o confronto, ha sempre fornito tutti i dati e i piani economici richiesti, ma l’Amministrazione comunale non si è mai resa disponibile ad affrontare concretamente la questione del riequilibrio del Project Financing – spiega la società in un comunicato -. Il suddetto riequilibrio si rendeva indispensabile a seguito delle conseguenze economiche provocate dalla grave crisi pandemica e dall’innalzamento spropositato dei costi energetici e delle materie prime causati da eventi internazionali. A tutto ciò si sono aggiunti i problemi strutturali della Piscina culminati nel crollo di parte del soffitto di uno spogliatoio, avvenuto fortunatamente di notte, che ci ha costretti alla chiusura dell’impianto natatorio per motivi di sicurezza".

I gestori lamentano la mancanza di un confronto: "Ci saremmo aspettati un confronto costruttivo per il bene degli utenti e della città intera, tra i nostri tecnici e quelli del Comune, ma purtroppo tutto ciò non è avvenuto, tanto che siamo stati alla fine costretti a chiedere la nomina di un perito al Tribunale di Ancona – proseguono - Siamo stati accusati di non aver riaperto la Piscina da quell’evento, ma in realtà la Saline SC, oltre a proporre all’Amministrazione comunale diverse soluzioni, era pronta a riaprire a patto che il Comune, proprietario dell’impianto, si assumesse la responsabilità della sua sicurezza, ma nulla è avvenuto".