Piscina idromassaggio: l’acquisto è una truffa

Vede una piscina idromassaggio a un prezzo affare sul web pensa di comprarla ma finisce nella rete delle truffe. Il commissariato arriva al responsabile, già noto per truffe analoghe e lo denuncia. La vittima, jesina, lo scorso mese si è presentata in commissariato riferendo di aver notato sul sito Subito.it un annuncio di vendita della piscina a 300 euro. Ha contattato il venditore manifestando la volontà di acquisto. Quest’ultimo ha comunicato i dati Iban per il bonifico di 300 euro effettuato dal compratore. Subito dopo la vittima ha ricevuto un codice di tracciamento dell’oggetto, che però una volta inserito nel sito non faceva riferimento ad alcuna spedizione. Il falso venditore, prima ha iniziato ad accampare scuse per poi non rispondere più ai messaggi della vittima. Gli accertamenti effettuati dagli agenti di polizia sull’iban consentivano di risalire alla carta Postepay intestata a un 32enne di Foligno con numerosi precedenti per truffa. Da qui la denuncia alla procura di Perugia. La lotta alle truffe, è parte di una precisa azione strategica investigativa portata avanti dal commissariato secondo le direttive del neo dirigente vice questore Paolo Arena. Si tratta di reati in continua crescita che mirano a carpire la fiducia delle persone.