"Piscina olimpionica e poligono in arrivo"

"Lo stadio Del Conero rappresenta un patrimonio per tutta la città e, come l’Amministrazione sta già facendo, vogliamo continuare a valorizzarlo, ad ammodernarlo, a renderlo più accogliente e funzionale. Si è già migliorata l’area dell’ospitalità ed è concluso il rifacimento della gradinata. La sua collocazione è la più adeguata perché è proprio lì che sorgerà la Cittadella dello Sport che abbiamo in mente a Passo Varano e il Del Conero ne sarà parte integrante. In quell’area, nascerà anche il Centro sportivo dell’Ancona Calcio. A pochi passi dallo stadio, abbiamo il palazzetto dello sport, il PalaPrometeo Estra, che è tra i più capienti e moderni delle Marche. Grazie al Pnrr, davanti al palasport sorgerà la piscina olimpionica da 50 metri, 4,5 milioni di risorse conquistate. A pochi metri, è previsto il Poligono di tiro al volo, altri 6,5 milioni. Avremo davvero un polo dedicato allo sport tra i più grandi ed attrezzati del Centro Italia, in un punto strategico della città, a pochi chilometri dal casello autostradale di Ancona Sud. Allargando ancora lo sguardo, nel giro di 500 metri, nel quartiere Ponterosso, avremo la nuova piscina coperta, più moderna ed efficiente energeticamente. Già operativi e riqualificati i campi da tennis del Dopolavoro ferroviario, i campi da calcio Brisighelli e i campetti da calcetto. E ancora la pista di pattinaggio di via Cambi fino ad arrivare alla palestra del Panettone. In questo contesto, il Del Conero acquisirà sempre più valore. Insomma, le iniziative e i fatti non mancano".