"Piscina Saline chiusa sei mesi, ora basta"

Piscina Saline: bene pubblico! Prima lo sport e poi la burocrazia. È questo il testo dello striscione esposto ieri alle 17 da alcuni utenti della piscina che si sono dati appuntamento in via Pierelli, davanti all’impianto del Molinello, per manifestare il loro disagio che va avanti da novembre, a seguito della chiusura della piscina Saline.

A prendere parte all’iniziativa, alcuni esponenti del Pd e il vice sindaco e assessore allo sport Riccardo Pizzi che ha cercato di fare chiarezza sulle motivazioni che hanno portato alla chiusura dell’impianto: "Questa piscina è stata inaugurata nel 1985 e l’Amministrazione lavora già da tempo a un progetto di restyling – spiega Riccardo Pizzi, vicesindaco e assessore allo sport – un’ipotesi che al momento dovrà essere accantonata perché, senza la piscina Saline, la città rimarrebbe senza neanche un impianto fruibile. Questo è vecchio, ma funzionante, siamo consci che necessita di un restyling ma bisogna tenere conto di tutto".

Al vaglio anche l’ipotesi che prevede una soluzione temporanea attraverso una convenzione con un privato: "Una terza ipotesi riguarda invece la realizzazione di un nuovo impianto, a poca distanza da qui, ma i tempi sono di circa due anni e non possiamo permetterci di restare senza una piscina aperta".

Molti gli utenti che auspicavano alla possibilità di una riapertura a breve della piscina Saline, ma si tratta di una soluzione non percorribile a causa dei danni strutturali che riguardano l’impianto, sotto la lente d’ingrandimento dei tecnici dopo la chiusura. Tante le difficoltà per gli atleti che non riescono ad allenarsi per via dell’indisponibilità degli spazi, nonostante gli ampliamenti di orario di apertura della piscina, che l’amministrazione ha subito provveduto ad ampliare dopo la chiusura della piscina Saline.

Disagi che riguardano anche la squadra di nuoto sincronizzato, costretta a migrare, una volta a settimana ad Ancona per allenarsi in un impianto che ha una profondità adeguata, con tanto di sacrificio da parte dei genitori. Problematiche che i nonni degli atleti di oggi si erano già trovati ad affrontare con i propri figli, quando l’indisponibilità degli impianti in città gli obbligava a portare i ragazzi ad allenarsi, già nei primi anni ’90, negli impianti di Barbara o Pesaro. E proprio con Pesaro che alla fine degli anni ’90, si era creato una sorta di gemellaggio in quanto gli atleti erano stati ospitati negli impianti della città, in attesa della ristrutturazione del Parco della Pace.

"L’Amministrazione è attiva anche per trovare una soluzione tampone, attraverso la convenzione con un privato, che consenta agli atleti di allenarsi in città" conclude il vicesindaco.