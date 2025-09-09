Piscina Saline: fioccano accuse reciproche

Botta e risposta tra l’assessore allo Sport e vicesindaco Riccardo Pizzi sulla piscina Saline. L’impianto, oggetto di un contenzioso tra l’Amministrazione e la Snc Saline che ha la gestione della cittadella dello sport, è chiuso da novembre. "È bene chiarire alcuni punti: la chiusura è stata determinata da una scelta obbligata presa dal gestore sulla base di una perizia redatta da un proprio tecnico. Oltre a ciò, sempre il gestore ha aperto un contenzioso legale con il Comune – spiega Pizzi -. Elementi che stanno rendendo impossibile l’utilizzo dell’impianto fino a quando non si arriverà a una soluzione giudiziaria o transattiva. In questo quadro, parlare di ’mancanza di volontà’ da parte dell’Amministrazione significa mistificare la realtà".

La Snc Saline ieri ha voluto dar la sua versione tramite un comunicato: "La chiusura della Piscina Saline, impianto trainante nel project financing della Cittadella dello Sport, ci sta generando notevoli danni economici e d’immagine, oltre alle enormi difficoltà causate al nostro personale. Abbiamo fin da subito manifestato l’esigenza di affrontare il problema per fare tutto quanto possibile al fine di consentire una pronta riapertura della piscina e, quindi, ha immediatamente proposto un confronto con l’Amministrazione che non ci è stato concesso. Abbiamo chiesto di poter condividere le risultanze delle valutazioni effettuate dai tecnici scelti dall’Amministrazione, al fine di agevolare un confronto diretto tra tali professionisti e il nostro Ingegnere che ha redatto la relazione, senza però ricevere alcun riscontro. Confronto che non ci è stato concesso anche quando, al fine di effettuare i dovuti approfondimenti sullo stato dell’impianto natatorio, abbiamo chiesto di fornirci le pratiche relative alle strutture in cemento armato dell’impianto depositate presso il Genio Civile, ma anche in questo caso nessuna risposta. Tale situazione ci ha costretti a formulare una istanza di accesso agli atti al Comune di Senigallia, anch’essa rimasta del tutto inevasa".

L’assessore ha risposto anche all’attacco dei Giovani Democratici: "È scorretto sostenere che questa Amministrazione non abbia investito nello sport. Le tre nuove palestre scolastiche in costruzione – interventi da milioni di euro – sono un fatto concreto, non "promesse". Siamo consapevoli dei disagi, ma il lavoro in corso mira proprio a risolverli" ha concluso l’assessore.