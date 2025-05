Piscine, acque agitate. Verso un nuovo impianto

Piscina Saline chiusa e disagi nell’impianto del Molinello, venerdì alle 17 davanti all’impianto di via Pierelli la manifestazione degli utenti ‘Smuoviamo le acque’.

Al vaglio degli amministratori c’è l’ipotesi della costruzione di un nuovo impianto che sarà posizionato tra Vivere Verde e Cesanella. "Capisco il disagio degli utenti, ma stiamo lavorando da tempo per cercare un’alternativa a lungo termine e restituire un impianto di cui i senigalliesi possano fruire nel più breve tempo possibile" spiega Riccardo Pizzi, vicesindaco e assessore allo sport.

Tra le ipotesi c’è anche quella di ricostruire la piscina del Molinello impianto che mostra da tempo la necessità di un restyling, a distanza di quarant’anni dalla sua costruzione. Piove in vasca, le docce non funzionano, oltre alle tante difficoltà legate all’impianto di riscaldamento che spesso presentano criticità.

"Ci sono variazioni di bilancio e valutazione dei costi, oltre ai tempi di realizzazione che non consentirebbero di fruire dell’impianto per tutta la durata della realizzazione – prosegue Pizzi – per questo, nel caso sia percorsa questa soluzione, si sta pensando anche ad una convenzione con una struttura privata che garantirebbe agli utenti di avere una piscina in città".

Per una convenzione pubblico-privato bisognerà attendere la fine dell’estate, periodo in cui la piscina del Molinello resterà aperta. Non ci sono invece buone notizie sul fronte della piscina Saline dove il parere tecnico al momento è quello che ne prevede la chiusura per ‘sistematica violazione delle regole del buon costruire’.

La decisione sul futuro delle piscine presenti in città è al vaglio degli amministratori, se n’è parlato ieri in Giunta, dove è stato mostrato anche un rendering del nuovo progetto che al momento non è stato divulgato. Molte ed importanti le valutazioni da fare per cercare di arrivare alla migliore soluzione per la spiaggia di velluto che al momento vanta un unico impianto con importanti carenze dal punto di vista dei servizi: nei giorni scorsi gli utenti avevano lamentato un ulteriore problema legato alle docce dello spogliatoio riservato alle donne.

Una piscina dove non è presente uno spogliatoio per bambini che da sempre si cambiano insieme agli adulti, salvo nel pieno de pomeriggio quando i corsi sono riservati esclusivamente alla scuola nuoto. Negli ultimi mesi c’è anche chi, per motivi di salute, la piscina del Molinello riserva da sempre in determinati orari, corsie per la riabilitazione, rinuncia a farsi la doccia in piscina.