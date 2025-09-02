Pista ciclabile, cantiere "invaso"

I lavori per la realizzazione della pista ciclabile che porta al parco del Granita sono fermi ormai da mesi, ma il tracciato è invaso di bambini e ciclisti.

Siamo al campo Boario dove ormai da tempo la recinzione arancione di cantiere dalla scuola materna "La Giraffa" in ristrutturazione è divelta in più punti e del tutto inutile poiché non delimita nulla.

Per il Comune a dover intervenire è la ditta. I lavori sarebbero fermi, come spiega l’assessora ai Lavori pubblici Valeria Melappioni per motivi burocratici legati alla ditta che li stava effettuando.

Ma la situazione è in stallo da mesi e ancora non è stato comunicato quando i lavori potranno ripartire.

Il piano di riqualificazione Porta Valle - piazzale San Savino per la creazione di percorsi pedonali, ciclabili, per la sistemazione di aree verdi e per il miglioramento della sosta veicolare partito lo scorso agosto (un intervento da 370mila euro, finanziato con fondi Pnrr) avrebbe dovuto essere concluso per febbraio.

"Già nell’assemblea del quartiere San Giuseppe – spiega l’assessora – purtroppo c’è una complicazione amministrativa che coinvolge la ditta appaltatrice e nonostante l’avanzamento signficiativo del cantiere, ad oggi i lavori non possono procedere a causa di un cambio della ragione sociale della ditta stessa. Una questione puramente burocratica che però per legge impedisce all’azienda di procedere con i subappalti e quindi di completare le opere finchè la documentazione non sarà formalizzata. In realtà il cantiere è a un passo dalla conclusione. I materiali necessari alla pavimentazione ciclopedonale sono stati ordinati e anche la ditta individuata per il subappalto. Ordinati anche i giochi da installare. I lavori di pulizia del verde sono pronti a partire. Nessun problema tecnico o economico (come qualcuno aveva paventato, ndr) come amministrazione siamo costantemente in contatto tramite i nostri uffici tecnici con la ditta per sollecitare una soluzione rapida. Un blocco che non dipende da noi ma stiamo facendo una forte pressione affinchè i tempi si riducano al minimo. Il cantiere viene barbaramente e spesso oltrepassato da cittadini – rimarca l’assessora – e noi non ci siamo abbiamo chiesto formalmente alla ditta il ripristino dell’rea di cantiere che è in sua responsabilità, non possiamo farlo noi. Ma la recinzione viene purtroppo regolarmente interrotta da alcuni cittadini. Contiamo che a giorni possano intervenire e ripartire i lavori per un parco rinnovato e pienamente fruibili".

Sara Ferreri