Pista ciclabile degli Archi, una soluzione esclude l'altra?" - Gianni S., ciclista"

Caro Carlino, ho letto negli ultimi numeri del vostro giornale che vi siete occupati della pista ciclabile degli Archi. Mi chiedo perché sia stato rimosso il percorso di via XXIX Settembre che passava per Porta Pia, sopra la Mole vanvitelliana. Se ho ben capito, ora, quel tratto rosso dovrebbe finire in porto, come se una soluzione escludesse l’altra.

Dico io: non si poteva lasciare la ciclabile di via XXIX Settembre e farne un’altra al porto che passasse, magari, anche per il centro città? Io, da ciclista, ho paura a pedalare in mezzo alle auto. Ci sono città marchigiane molto più all’avanguardia della nostra, sul fronte ciclismo ed ecosostenibilità.

E poi al porto, anni fa, non era stato impedito l’accesso alle bici e ai monopattini, ricordate?

Guardate portella Santa Maria, ad esempio. È stato reso impossibile alle bici di passare.

Gianni S., ciclista