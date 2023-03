"Pista ciclabile, il Comune rischia"

Pista ciclabile del Conero, il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, Andrea Vecchietti, all’attacco della giunta: "Tutte le recinzioni che precludono l’accesso ai cantieri della pista ciclabile sono state spostate o ribaltate, non certo da vandali, ma da ciclisti e camminatori, stante l’abbandono in cui versa la stessa pista ed essendo i cantieri fermi da mesi. Ho visitato quelle dalla curva della Pirola al parcheggio a monte di Portonovo rilevandone ben cinque. Come già ribadito nell’interrogazione, ciò espone l’amministrazione comunale a rischio di ipotetiche multe che la polizia locale dovrebbe comminare allo stesso comune". L’interrogazione all’assessore comunale Paolo Manarini in consiglio martedì è stata fatta da Vecchietti e non come erroneamente riportato dalla consigliera De Angelis (Fd’I): "Oltre alle multe c’è il rischio anche di richieste di risarcimento in caso di incidenti per violazione della normativa sulla sicurezza dei cantieri, laddove l’ente pubblico, in qualità di committente, ha il dovere di controllo e segnalazione alla impresa costruttrice di eventuali inadempienze sulla preclusione a terzi dei luoghi di cantiere". Vecchietti al momento è capogruppo consiliare del Movimento 5 Stelle e candidato a sindaco alle prossime comunali.