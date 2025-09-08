Pista di atletica "Barchiesi". Inaugurato l’impianto con il campione Omodia

Sarà intitolata al compianto consigliere comunale Sandro Barchiesi, scomparso nel 2013, la nuova pista di atletica dello stadio Roccheggiani. Ad annunciarlo, ieri mattina, il sindaco Stefania Signorini, in occasione del Falconara Sport Day. Barchiesi ha militato per 20 anni nelle fila dell’Atletica Falconara. Dunque la decisione dell’amministrazione, in un momento particolarmente sentito dalla comunità, in presenza di autorità civili, militari e sportive.

Ospite d’onore Destiny Omodia, bronzo nella staffetta 4x400 agli Europei di atletica Under 20, arrivato con il suo allenatore Stefano Luconi. Al giovane atleta il sindaco ha regalato la scultura realizzata da Guido Armeni che rappresenta una vela, simbolo di Falconara. All’evento anche il vicesindaco Valentina Barchiesi con la Giunta al completo, oltre ad alcuni consiglieri.

"L’inaugurazione di oggi è un momento molto importante – ha spiegato il sindaco Signorini – ed è un punto di partenza, non di arrivo".

Il sindaco ha sottolineato l’impegno e il lavoro per le strutture sportive del territorio. Contestualmente ha valorizzato il ruolo delle società sportive, specie nel coinvolgere i ragazzi. Non poteva mancare il riferimento al mondo paralimpico, a sottolineare il potere inclusivo dello sport. L’intervento sulla pista di atletica ha comportato un investimento di 240mila euro.

Grande entusiasmo anche per lo Sport Day, che ha permesso a tanti giovani di provare gli sport preferiti tra Roccheggiani, parco Carletti, PalaBadiali e campi da tennis. Hanno aderito 24 associazioni del territorio.