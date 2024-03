Piste e ascensori per collegare la città

Falconara Alta, mezzacosta e la parte bassa collegati grazie ad un sistema di ascensori verticali e mezzi automatizzati. E in pianura, tra centro e frazioni, connessioni potenziate per mezzo di piste ciclopedonali. Sono alcune delle idee progettuali previste dal planning ‘Dai bordi al Castello: mobilità sostenibile e connessioni del terzo millennio’, redatto dalla Consultec per disegnare la futura mobilità cittadina. Planning che, peraltro, è stato selezionato per il Convegno internazionale ‘14th Biennale of european towns and town planners’ che si svolgerà a Napoli dal 21 al 24 aprile 2024, dove sarà illustrato dagli stessi fautori, l’architetto Massimo Canesin con gli ingegneri Omero Bassotti, Tito e Riccardo Berti Nulli. Le previsioni per Falconara ipotizzano l’impiego di mezzi ettometrici (ossia di breve percorrenza e automatizzati) per i collegamenti verticali, messi in relazione con una nuova mobilità ciclopedonale. L’intero sistema ha anche lo scopo di valorizzare e rendere facilmente raggiungibili le aree periferiche oggetto di importanti opere di riqualificazione, come Villanova con la realizzazione del Civic Center, il nuovo teatro e il Museo dei Trasporti, collegati tra loro dal nuovo lungomare che prenderà il posto degli scali merci. "Il progetto di ampie aree urbane da rigenerare come il lungomare Villanova e le aree adiacenti dismesse – si è letto nella nota – mette in rete il patrimonio urbano e con le cerniere di mobilità incentivano l’intermodalità tra il mezzo privato e i nuovi sistemi di trasporto pubblico". In pratica verranno riorganizzati gli spazi temporali di Falconara, semplificando i collegamenti tra i principali poli attrattivi urbani, compresi l’aeroporto e il vicino capoluogo Ancona. Il progetto della mobilità sostenibile per Falconara è stato scelto nei mesi scorsi anche per mostre ed eventi di architettura ed urbanistica nazionali ed internazionali.