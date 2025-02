Pistola contro la ex: "Sei solo mia": si va verso il patteggiamento

"Dobbiamo tornare insieme, scusami ma sono innamorato di te". E quando lei ha detto di no, lui ha estratto una pistola vera: "Non potrai essere di nessun altro". Ora il 51enne di Castelplanio, camionista, va verso il patteggiamento. Ieri mattina davanti al gup del tribunale di Ancona Alberto Pallucchini, c’è stato solo un rinvio dell’udienza fissata per il prossimo 4 marzo. L’imputato è difeso dall’avvocato Tiziano Consoli, la parte offesa dall’avvocato Mirco Piersanti. L’uomo era stato arrestato a settembre dello scorso anno.

La vittima della minaccia, una 43enne del posto aveva chiamato terrorizzata il 112: "Correte… tremo di paura… il mio ex compagno mi ha minacciato con una pistola". Accorsa una pattuglia della stazione carabinieri di Chiaravalle, in zona per un altro servizio, ha evitato che la situazione degenerasse. L’uomo era riuscito a covincere la ex ad andare a un pranzo in un ristorante della zona. Ma al rientro, quando lei pensava solo di riprendere la propria auto e salutare l’ex compagno, questo ha tirato fuori una pistola e l’ha minacciata di morte. La donna è riuscita fortunatamente ad abbassare la tensione e ha convinto il 51enne a lasciare il posto isolato in cui si trovavano per andare in uno luogo frequentato: un bar a bere qualcosa e parlare. Quindi a continuare a stare con lui. Qui, incontrando altre persone, è riuscita a chiedere aiuto ad alcuni frequentatori del locale chiedendo loro di nascosto di avvisare il suo attuale compagno e chiamare il 112.