"Pistola contro un ragazzino" Egiziano chiede l’abbreviato

Il suono del campanello, tutti i giorni, al suo citofono, per scherzo, aveva fatto arrabbiare un 23enne che a febbraio si era svegliato di soprassalto ed era sceso in strada impugnando una pistola per rincorrere un gruppo di minorenni. Uno ne aveva raggiunto in via San Marcello e lo aveva minacciato così: "Ti faccio esplodere la testa" gli avrebbe detto, sferrandogli anche qualche calcio. Con l’arma puntata in faccia si era fatto consegnare la felpa firmata che indossava. Il 12enne era corso a casa e la madre aveva chiamato il 112 per denunciare il fatto. Sul posto erano arrivati i carabinieri che avevano trovato, in casa del 23enne, di origine egiziana, sia la felpa che la pistola, una scaccia cani a cui però aveva tolto il tappo rosso quindi era praticamente ad un’arma vera, uguale ad una Beretta calibro 9. Il 23enne era stato arrestato per rapina aggravata e si trova ancora in carcere. Dopo il giudizio immediato chiesto dalla procura ieri è comparso davanti alla gup Francesca De Palma, difeso dagli avvocati Emanuele Senesi e Giorgio Marchetti. La difesa ha chiesto di procedere con il giudizio abbreviato e la giudice ha rinviato al 17 luglio per formalizzare il risarcimento danni. Il minore si è costituito parte civile con l’avvocato Federica Squadrini e chiede 20mila euro. Dopo la rapina era ricorso alle cure del pronto soccorso con una prognosi di 7 giorni per l’aggressione subita. In casa dell’arrestato i carabinieri avevano trovato, oltre alla pistola caricata a salve, altre munizioni dello stesso tipo, una ventina circa.