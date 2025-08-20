Pistola e oltre tre chili di cocaina: arrestati

Lotta allo spaccio di droga. E uno degli imput principali della Polizia locale che, durante il periodo ferragostano, ha portato a termine una serie di importanti operazioni con un dispositivo di sicurezza rafforzato per garantire la tutela di cittadini e turisti.

Si sono susseguiti numerosi servizi di pattugliamento del territorio che hanno visto impiegati 20 agenti sul territorio nelle 24 ore.

Sono stati raddoppiati i servizi notturni ed è stata attivata in modo continuativo l’unità cinofila operativa, insieme al nucleo di sicurezza urbana. In particolare sono state quattro le operazioni di rilievo che hanno intercettato soprattutto persone provenienti da fuori città.

L’operazione più rilevante il 14 agosto. All’ingresso del quartiere Case Unrra, un controllo di polizia stradale ha consentito di intercettare un consistente trasporto illecito verso la riviera adriatica. All’interno di un doppio fondo ricavato nel veicolo sono stati rinvenuti circa 3 chili e 250 grammi di cocaina, una pistola illegale di fabbricazione estera, pronta all’uso, completa di caricatore e 40 proiettili. Il conducente, straniero, e il passeggero, italiano minorenne, sono stati arrestati e messi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per i reati di traffico di stupefacenti e detenzione illegale di armi da fuoco.

In zona Palombina, invece, è stato rinvenuto un quantitativo di circa 32 grammi di cocaina nei pressi di un noto locale molto frequentato da giovani. La sostanza, presumibilmente abbandonata alla vista degli operatori e del cane antidroga, è stata posta sotto sequestro.

Il 9 agosto un giovane straniero proveniente dall’Umbria è stato fermato all’uscita della stazione ferroviaria. Durante l’identificazione, l’uomo ha cercato di disfarsi di una sigaretta artigianale, destando sospetti. Condotto negli uffici per una perquisizione più approfondita, ha tentato di nascondere un pacchetto di sigarette che conteneva un panetto di hashish del peso di 45 grammi. Durante il trasporto, ha improvvisamente cercato di ingerire un involucro contenente 14 dosi di ketamina (per un peso complessivo di 19 grammi), prontamente recuperate dagli operatori con una manovra di disostruzione delle vie aeree.

Nelle serate del 12 e 13 agosto, nella pineta di via IV Novembre, a seguito del rinvenimento di piccole quantità di stupefacente in possesso di minori provenienti da comuni limitrofi, è stata eseguita una perquisizione domiciliare. L’operazione ha portato al sequestro di circa 80 grammi di hashish, detenuti da un minorenne straniero, deferito alla Procura.

In seguito alle brillanti operazioni della Polizia locale, il sindaco Stefania Signorini ha rimarcato come "la nostra città, per la sua posizione strategica e per la presenza della stazione ferroviaria, è spesso luogo di passaggio e punto di attrazione per giovani provenienti da altri comuni. Questo comporta anche la presenza di soggetti che vengono a delinquere. Tuttavia, grazie all’intenso lavoro delle Forze dell’Ordine e della Polizia Locale, si cominciano a notare significativi miglioramenti, soprattutto nelle aree della stazione, della retrostazione e del centro, per quanto riguarda le attività di spaccio. L’unità cinofila, con il cane antidroga Billy, che ho fortemente voluto, sta dando un contributo concreto a questi risultati. Ringrazio la Polizia Locale per l’impegno quotidiano".