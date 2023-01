Pistola in pugno rapina negozio: arrestato

Con l’arma in pugno è entrato in un esercizio commerciale intento a spaventare il gestore per farsi consegnare i soldi. Era il 3 gennaio quando ha fatto irruzione in un piccolo negozio di generi alimentari in pieno centro a Filottrano armato di una pistola. Si è fatto dare dall’anziano titolare 50 euro in contanti presi dalla cassa. Poi è fuggito. Solo quando se n’è andato, il proprietario ha potuto chiamare aiuto. Un colpo da toccata e fuga per un bottino magro che ha generato paura in città. Il proprietario era sotto choc quando ha chiamato le forze dell’ordine. Le indagini dei carabinieri hanno portato inequivocabilmente a lui, un giovane, 19enne di Filottrano, che è stato arrestato alle prime luci dell’alba di sabato dai militari di Cingoli e della sezione operativa del Norm della Compagnia di Macerata proprio a Filottrano.

Non è finito in manette per quella di rapina però. Dieci giorni dopo a Cingoli ne aveva messa in atto un’altra ai danni di un negozio di telefoni cellulari, il Sinergy di via Santa Sperandia.

Da quell’episodio i militari sono risaliti al precedente di Filottrano appunto.

Gli indizi infatti porterebbero a lui, a quella mano. Un individuo a volto coperto era entrato nel negozio impugnando una pistola, aveva sparato un colpo e poi si era portato via due Iphone 14, del valore di oltre mille euro ciascuno. Subito erano stati chiamati i carabinieri.

Al negozio poco dopo era arrivata la chiamata di un ragazzino che chiedeva informazioni sulla rapina. I militari avevano rintracciato il numero arrivando a un minorenne di Filottrano, che aveva confessato: lui e un amico maggiorenne avevano pianificato quel colpo, ma poi lui si era tirato indietro, mentre l’altro l’avrebbe fatto.

Sarebbe stato proprio il ragazzino a parlare anche dell’altra rapina commessa a Filottrano. Sabato mattina il 19enne è finito in manette ed è stato condotto in carcere a Montacuto. Incensurato, il giovane, difeso dall’avvocato Paolo Marchionni, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Poi si è celebrata l’udienza di convalida dell’arresto e il gip lo ha scarcerato disponendo per lui la misura dei domiciliari con braccialetto elettronico. Ieri i carabinieri di Cingoli hanno dato notizia che si tratterebbe appunto della stessa persona che ha messo in piedi le due rapine, fatto che potrebbe cambiare il quadro.

Silvia Santini