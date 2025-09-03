Pistola in pugno si aggira in centro. Scatta l’allarme: fermato 60enne

Un uomo gira in pieno centro storico, barcollante, visibilmente ubriaco e con una pistola in mano, poi per fortuna rivelatasi non così pericolosa.

Nella nottata tra lunedì e martedì, poco dopo la mezzanotte, sono intervenuti i militari dell’Aliquota Radiomobile di Fabriano quando al 112 è pervenuta la chiamata di un cittadino allarmato dalla presenza, in via Leopardi, di un uomo che, con atteggiamento piuttosto sospetto, brandiva una pistola.

Si trattava di un sessantenne del posto, già noto alle forze dell’ordine.

I carabinieri hanno immediatamente rintracciato l’uomo segnalato che, seppur pacifico, è apparso ai militari in evidente stato di alterazione etilica. Inizialmente il sessantenne serrano ha negato di avere con sé un’arma.

A seguito di una perquisizione personale però nella borsa a tracolla dell’uomo i carabinieri hanno trovato una pistola a gas per la quale non è richiesto il porto d’armi (avendo una potenza inferiore a 7,5 Joule) ma di forma e caratteristiche esteriori perfettamente assimilabili a quelle di un’arma, una pistola, vera.

La pistola finta è stata quindi sequestrata dai militari e la persona controllata è stata segnalata all’autorità giudiziaria per urbriachezza.

Decisiva è stata la chiamata al numero unico di emergenza 112 oltre alla descrizione dell’uomo barcollante che sembrava davvero armato.