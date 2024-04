Pistola in pugno tenta tre rapine: messo in fuga

Pistola in pugno entra in un piccolo supermercato, in una tabaccheria e alla farmacia Colle Paradiso intimando ai cassieri di consegnare il denaro, ma è costretto a dileguarsi a mani vuote. Tre tentate rapine nell’arco di meno di un’ora ieri pomeriggio, da parte di un giovane sulla ventina con il volto travisato sono state registrate ieri in città. Secondo le testimonianze aveva uno scaldacollo sul quale aveva realizzato due buchi all’altezza degli occhi, una tuta scura e delle sneakers bianche. Nel colpo alla Coal di piazza Vesalio, una volta messo in fuga si sarebbe dileguato a bordo di un’auto blu che è stata per alcuni minuti a motore acceso a in via Forlanini e a bordo della quale lo stava attendendo un complice. A metterlo in fuga lo stesso cassiere che non si è fatto intimorire nemmeno quando quel bandito colpiva con la pistola, priva di tappo rosso. "Pensavo fosse uno scherzo – ha dichiarato il cassiere – mi chiedeva più volte di aprire il cassetto dei contanti, ma non l’ho fatto. Sono rimasto calmo e una cliente è riuscita a chiamare il 112". Il piccolo supermercato in quel momento aveva all’interno diversi clienti in quel momento tra cui anche bambini. Alcuni sono riusciti ad allertare i carabinieri che sono accorsi mettendosi sulle tracce del bandito, altri urlavano al bandito che sembrava piuttosto impacciato di andarsene. Al vaglio dei militari le immagini delle telecamere del supermercato e della tabaccheria dove pure il malvivente non è riuscito ad asportare nulla.

sa. fe.