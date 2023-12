Pistole ai vigili, conto da 100mila euro. Ma gli agenti sono ai minimi storici

Pistole per la polizia locale: costerà circa 100mila euro armare i vigili urbani dorici. A confermarlo ieri è stato l’assessore con deleghe alla sicurezza e alla polizia locale, Giovanni Zinni. Una cifra assolutamente generica quella riferita dal vicesindaco visto che ancora non sono partite le procedure per l’acquisizione delle pistole, compreso il bando di gara con annessi ribassi e via discorrendo. Tutto il pacchetto-sicurezza riferito all’armamento (pistole, formazione, dotazioni varie) fa parte del bilancio di previsione. Da chiarire anche il numero delle pistole che saranno acquisite, in riferimento al numero degli agenti effettivamente in servizio. Valutando che nel 2024 il Comune assumerà 14 nuovi agenti dal concorso - dalla cui graduatoria potrebbero poi essere assunte altre 10 unità nel 2025 e altrettante nel 2026 – e che l’intenzione della giunta e del nuovo comandante Marco Caglioti è quella di armare tutti, nessuno escluso, la somma finale è tutta da verificare. Valutando, tuttavia, il costo di ogni singola pistola in un range che va da un minimo di 7-800 euro a un massimo di 1200-1400 euro i conti tornano più o meno con quanto riferito dall’assessore alla sicurezza.

Dopo l’annuncio dell’approvazione in giunta del regolamento sulle armi ai vigili urbani, a gennaio, forse già al primo consiglio, la delibera potrebbe essere approvata. Seguirà una serie di procedure, tra cui la formazione (tecnica e psicoattitudinale) del personale, assolutamente basilare e come accennato prima il bando di gara. Non essendo prevista al momento un’armeria interna al comando delle Palombare, ogni agente dovrà custodire la sua pistola, con una serie di operazioni e i cui costi saranno a carico loro. Agenti armati significherà attivazione del servizio h24, quindi anche di notte, ma la pianta organica ha una coperta davvero troppo corta. Attualmente le unità in servizio sono 80, presto 79 per una dimissione e sicuramente ci saranno 2 pensionamenti nel 2024. Per garantire la piena operatività serviranno almeno 100 agenti e nel 2024 al massimo si arriverà a 90. A proposito dell’armamento la maggioranza ha bocciato un ordine del giorno presentato dal consigliere Francesco Rubini (Altra Idea di Città). Nello specifico il testo chiedeva di annullare la misura prevista dal bilancio di previsione per tutta una serie di motivazioni. La maggioranza l’ha respinto così come gli altri odg.