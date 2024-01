Pistole alla polizia locale, avanti tutta. Giunta e sindacati: primo incontro

Pistole ai vigili urbani di Ancona, previsto per domani un primo incontro tra il sindaco, Daniele Silvetti, il suo vice nonché assessore alla sicurezza e alla polizia locale, Giovanni Zinni, e i sindacati di categoria. Inizia subito dopo le festività natalizie il dialogo tra le parti sul fronte dell’implementazione dell’armamento in dotazione per tutto il personale del comando della municipale del capoluogo. Al centro del dibattito il regolamento stilato e approvato a novembre dalla giunta che ha fretta di portare avanti l’iter di adozione visto che i passaggi da affrontare e da risolvere sono tanti.

A Palazzo del Popolo con Silvetti e Zinni ci saranno i tre responsabili della funzione pubblica di Fp-Cgil Simone Morbidoni, Cisl-Fp Luca Talevi e Uil-Fpl Alberto Beltrani, e ovviamente il comandante della polizia locale, Marco Ivano Caglioti. È intenzione della giunta comunale di portare il regolamento per l’uso della pistola per gli agenti della municipale in commissione e poi in consiglio comunale per la votazione e l’adozione entro il mese di gennaio, al massimo entro la prima metà di febbraio. Dalle prime indiscrezioni sembra che l’arma verrà messa a disposizione non a una parte di agenti, ossia soltanto quelli che hanno determinate mansioni, specie i servizi in esterno e quando sarà i notturni, ma tutto il comando. Non essendo il comando dotato di un’armeria, e non sembra alle viste questa soluzione, i vigili urbani avranno l’onere di custodire la propria arma a domicilio e anche questo sarà oggetto di discussione con le parti sociali.

Dialogo che riguarderà anche i turni, visto che è intenzione della giunta Silvetti attivare il servizio h24, esteso dunque anche alla notte. Un dettaglio non di poco conto quello legato ai turni di notte visto che è propedeutico proprio alla dotazione delle pistole. Il problema, al momento, è che la pianta organica, ridotta a circa 80 agenti e con in calendario alcune dismissioni, non è in grado di sostenere anche il turno di notte visto che a malapena riesce a svolgere i normali servizi.

Anche di questo i sindacati chiederanno conto agli amministratori. Il concorso per l’assunzione di 14 nuovi agenti (previsti da bilancio nel 2024, più altri 10+10 tra 2025 e 2026) non è ancora stato bandito e i tempi complessivi per la pratica si stimano in 6-8 mesi. È ipotizzabile che i nuovi agenti possano entrare in servizio non prima di settembre 2024.

p.cu.