Pistole alla polizia locale: "C’è l’obiezione di coscienza"

Pistole agli agenti di polizia locale, ancor prima di adeguare la pianta organica mai così carente nella storia anconetana (-27) la giunta si appresta a portare il documento in aula consiliare per l’approvazione e l’adozione. Una Commissione-lampo quella di ieri mattina che precede l’esito scontato del voto del 18 gennaio prossimo quando la delibera di giunta sarà affrontata. La giunta ha fretta sul tema delle armi ai vigili urbani, anche se il concorso per assumere i primi 14 agenti (all’interno di un piano triennale delle assunzioni inserito nel bilancio di previsione 2024-26 che conta 34 nuovi agenti) non è ancora stato bandito.

Armi propedeutiche allo svolgimento dei servizi notturni su cui il vicesindaco e assessore con deleghe a sicurezza e polizia locale, Giovanni Zinni, crede molto. Respinta la richiesta della minoranza di centrosinistra di ascoltare il parere dei sindacati di categoria e Rsu che lunedì scorso hanno avuto un primo incontro con sindaco, vicesindaco e comandante. Proprio il nuovo responsabile della polizia locale, Marco Caglioti, nella seduta di ieri ha fornito tutte le delucidazioni, rispondendo a decine di domande dei consiglieri e dando anche le sue, personali chiavi di lettura. A partire dal tema dell’armeria interna o della necessità di ciascun vigile di portare la pistola a casa a fine giornata di lavoro: "La mia io la terrò sempre con me – ha detto in audizione Caglioti – perché ognuno deve essere responsabile della sua arma. Per chi vorrà lasciarla al comando allestiremo un deposito temporaneo per la custodia fino a 15 pistole perché questo dice il regolamento. Una sorta di alveare di cui ognuno sarà responsabile della propria cella. Capisco che non è facile per qualcuno portare l’arma a casa, magari chi ha figli piccoli e così via. Sarò a totale disposizione di tutti, ne parleremo insieme. Così come chi non vorrà usare l’arma, chiamiamola ‘obiezione di coscienza’, anche se andrebbe classificata come inadempienza contrattuale, troveremo la soluzione per tutti. La formazione? L’abbiamo già iniziata avendo già a disposizione due istruttori certificati, gli idonei dovranno superare una serie di esami, tra cui quello per chi fa eventualmente uso di droga o abuso di alcol, oltre agli aspetti psicologici".

C’è poi l’aspetto dei costi, considerato non un problema dall’assessore al bilancio, lo stesso Zinni, secondo cui un investimento attorno ai 100mila euro è assolutamente sostenibile. Caglioti ha fatto chiarezza anche sui costi: "Ogni singola pistola dovrebbe costate tra 700 e 900 euro, poi bisogna considerare gli 80 euro per ciascuna fondina, i caricatori per i proiettili invece costano pochissimo e poi c’è la formazione. Bisogna aggiungere poi la spesa per l’adeguamento del comando, tra l’armeria-deposito e altri ritocchi".

p.cu.