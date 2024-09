Pistole "facili", serve prudenza: "I vigili la useranno solo quando ci sarà un pericolo concreto"

Sparatoria all’ospedale di Torrette e polemiche sull’uso delle armi. La scorsa domenica, invece, attimi di paura al Piano, per una violenta rissa. E al Passetto, intanto, tornano i bivacchi.

Giovanni Zinni, assessore comunale a sicurezza e polizia locale, che idea si è fatto dell’episodio di Torrette?

"Non spetta a me giudicare, ma se i fatti corrispondono a quelli narrati dai giornali è stata commessa una sciocchezza. L’arma non va mai estratta dalla fondina, a meno che non ci sia un’operazione di legittima difesa in corso. Chi detiene regolarmente una pistola, deve saperla usare".

A proposito di armi, a che punto sono i corsi di formazione della polizia locale?

"Armare la polizia locale è giusto, il Corpo è una forza di polizia al pari delle altre, con mansioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria. La pistola si usa negli stessi identici casi, non si può usare o estrarre dalla fondina ad ogni piè sospinto. La si estrae quando c’ è un pericolo imminente. Le esercitazioni e gli incontri di formazione sono tutt’ora in corso, le sta seguendo il Comandante, Marco Ivano Caglioti. Oltre alla formazione prevista dalla legge, organizzeremo qualcosa in più, affinché sia più agevole per gli agenti tenere un’arma individuale".

Il Piano è davvero un bronx? "Ni. Dal punto di vista dei reati commessi no, ma sul fronte delle potenzialità sì, è un luogo a rischio, dove accadono tantissimi fatti illeciti minori e talvolta di più gravi. Vista la forte presenza di fenomeni di bivacco e di comportamenti non consoni, se non ci fosse un forte presidio del territorio potrebbe esserci una deriva molto peggiore".

Lei ha voluto fortemente la Squadra antidegrado…

"E siamo soddisfatti del suo operato, soprattutto al Piano, dove interveniamo quotidianamente. I report sono confortanti e con l’aumento dell’organico aumenteremo i servizi in uniforme. L’obiettivo è dimostrare, in certi quartieri, una presenza fortissima della polizia locale".

Ma al Passetto i bivacchi non sono mai spariti…

"È il solito tema che torna a galla: le risorse per il sociale sono limitate, purtroppo alcuni preferiscono vivere all’addiaccio. Ed è un problema, perché non si riescono a rieducare in un contesto sociale. I migranti che fanno la fila in questura dormono nei posti più disparati, sono tipologie di persone diverse che cerchiamo di affrontare in modo differente. Abbiamo scoperto un bivacco sotto la palafitta del Passetto, col rischio che di notte questa gente affoghi. Faremo di tutto per evitare che aumentino nei limiti delle risorse di bilancio".