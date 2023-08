Pitbull aggredisce un cagnolino

Pitbull senza guinzaglio gira al parco e aggredisce un cagnolino che era seduto sulla panchina con il suo padrone. È avvenuto al Parco Mattei sabato sera ed è stato il proprietario del piccolo cane a denunciare l’accaduto. "Il cane è venuto verso di me veloce – racconta il proprietario –. Al volo ho preso in braccio Pongo e fortunatamente il pitbull non è riuscito ad arrivare a lui. Grazie alla mia prontezza non ci siamo fatti male ma non era la prima volta che avveniva una simile aggressione. Due mesi fa Pongo era con la mia compagna allo stesso parco quando il pitbull è andato dritto verso la panchina dove erano seduti, mordendolo e cercando di mordere anche la mia fidanzata. Abbiamo portato Pongo al veterinario per le medicazioni. E al parco erano presenti anche dei bambini spaventati". Effettuate le denunce del caso, il pitbull in questione sarebbe già finito nel mirino dei residenti anche per i danneggiamenti ai giochi del parco. Gli stessi residenti chiedono maggiori controlli sul rispetto delle regole relative alla detenzione dei cani, sempre più numerosi in città e nei parchi.