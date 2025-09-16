Pitbull ucciso da agente, la padrona: “Lo tenevo con la catena. Bastava poco e sarei stata colpita anch’io”

Ancona, 16 settembre 2025 – Ilaria Sosa Gomez si guarda intorno e poi indugia sull’enorme macchia di sangue rappreso rimasta sul terreno del parchetto che collega via Senigallia a via Osimo. Sono passate esattamente 24 ore dalla follia andata in scena in quello stesso parco e che ha visto protagonista lei, il suo cane ‘Narcos’ e gli agenti della squadra volanti che erano intervenuti per un servizio di controllo sul posto. La giovane, appena 20 anni, è lucida nel raccontare la sua versione dei fatti avvenuti in una tranquilla domenica di fine estate: “Ero seduta qui su questa panchina - la indica la ragazza, origini dominicane, ma nata in Italia e residente a Jesi - e avevo con me ‘Narcos’, il mio meticcio. Era tutto tranquillo, poi all’improvviso sono arrivati quei poliziotti, uno in particolare è sbucato da quel sentiero. D’istinto il cane si è agitato e per un attimo ho rischiato di perderne il controllo, ma poi l’ho tenuto con la catena. Non so se quell’agente ha avuto paura che lui lo aggredisse, sta di fatto che si è agitato. Continuava a dirmi di tenere il cane, in mano aveva già la pistola e ha iniziato a indietreggiare. Vede qui (indica il punto del parco che inizia a salire, terra e erba sul terreno, ndr.), lui rischiava di scivolare, poi all’improvviso ha sparato quei colpi verso di me e verso il cane, il vero obiettivo. Cane che io stavo tenendo faticosamente con la catena. Non immagino mai che esplodesse quei colpi, tra l’altro io e ‘Narcos’ eravamo a circa 3-4 metri da lui. Quanti spari ci sono stati? Almeno due sicuro”.

È successo tutto in pochissimi istanti che però la ventenne di origini dominicane ricorda in maniera abbastanza nitida: “I due proiettili hanno colpito il mio cane vicino al collo e al corpo - prosegue nel racconto Ilaria Sosa Gomez -, io sono rimasta illesa. Sì è vero, sono stata fortunata, bastava poco e sarei stata colpita anche io; volevo troppo bene al mio cane, al punto che avrei preferito che le pallottole colpissero me. Ancora oggi mi chiedo perché l’agente abbia usato la pistola in un momento in cui il rischio che il cane lo aggredisse era rientrato. Aveva in dotazione anche il taser, il manganello, perché ha estratto quella pistola?”.

Ieri pomeriggio la ragazza è tornata in quell’area verde a due passi dal Piano accompagnata dai suoi familiari, compreso il padre con cui è andato anche dai carabinieri per sporgere una denuncia sull’accaduto dell’altro ieri. Il corpo del cane è stato raccolto e verrà seppellito: “’Narcos’ non era un cane violento, è stato abituato in maniera tranquilla, era a suo agio con i bambini, mai avuto un problema di quel genere. Non meritava di morire” conclude la ventenne, affranta per la morte del cane, ma forse ancora inconsapevole del rischio corso.