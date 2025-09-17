Pitbull ucciso da agente. Il padrone aizzò un cane per una rapina sul bus

Il compagno della 20enne di origine dominicana, proprietaria del cane meticcio ucciso domenica al parco di via Osimo, da un poliziotto dell’antidroga, durante un controllo, era finito a processo a febbraio scorso per aver aizzato un cane contro un passeggero del bus al fini di rapinarlo. Domenica c’era anche lui al parco con la ragazza quando gli agenti sono arrivati per un controllo. Stando alla polizia è stato proprio lui, 22 anni, di origine romena, a tentare di disfarsi di tre dosi di hashish.

Durante l’operazione il cane che era con loro, di nome Narcos, senza museruola e senza guinzaglio, si sarebbe scagliato contro i poliziotti in maniera aggressiva. In quel frangente è partito il colpo di pistola che ha ucciso Narcos. Il 22enne sarebbe un abile addestratore di cani e sui social circolano video in cui si esercita in questa attività. Nel processo che lo ha visto imputato a febbraio era accusato di rapina nei confronti di un passeggero di 21 anni, di origine bengalese. Il romeno, in compagnia di un amico, era salito a bordo di un autobus ad Ancona, la linea R, diretto a Castelfidardo. Era il 24 marzo del 2023. Prima avrebbero iniziato ad infastidire il passeggero, poi, una volta che il bengalese è sceso dal mezzo pubblico, sarebbero scesi anche loro e con il cane aizzato contro il giovane lo avrebbero rapinato. Stando alle accuse l’animale avrebbe addentato a una caviglia il 21enne derubato poi del portafoglio dove custodiva 60 euro e del cellulare. Il bengalese riportò 10 giorni di prognosi per il morso avuto alla caviglia del piede. I due aggressori furono poi identificati dai carabinieri e sono finiti a processo per rapina e lesioni in concorso. Il romeno è stato condannato in abbreviato a tre anni di reclusione. Il suo amico fu invece rinviato a giudizio e ha un processo in corso al collegio penale. Il romeno era dunque un soggetto già noto alle forze dell’ordine anche per la sua attitudine di addestratore di cani, già utilizzati per aggredire. Intento l’uccisione di Narcos continua a far discutere l’opinione pubblica. Per domenica si stanno mobilitando associazioni animaliste e cittadini. Ci sarà una manifestazione, a partire dalle 15.30, in piazza Roma, mirata a chiedere la sospensione del poliziotto che ha sparato al cane uccidendolo. Dalla parte di Narcos e della sua proprietaria si è schierato anche l’attivista animalista Enrico Rizzi. "Chiedo a nome mio e di centinaia di migliaia di persone che amano gli animali e vogliono provare a credere nell’operato della questura di Ancona, la sospensione dal servizio dell’agente e che il questore lo tolga immediatamente dal servizio Volanti mettendolo dietro a una scrivania". Il comunicato della questura, che ha già chiarito la vicenda descrivendo il giusto operato del poliziotto, non convince l’animalista che ha ribadito che si impegnerà "affinché il cane abbia giustizia". Anche la Lndc Animal Protection ha espresso sgomento per la vicenda condannando l’episodio. L’Enpa ha attivato il proprio ufficio legale per verificare le circostanze che hanno portato all’uccisione dell’animale.