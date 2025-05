Più attenzione a scuole e sport. Serve potenziare i trasporti

Nonostante Jesi sia una città bellissima ci sono alcune cose da migliorare. Solo pochi giorni fa, in una scuola elementare, dei ladri hanno rubato due computer e dei soldi che sarebbero serviti per le gite e l’acquisto di materiale scolastico. Questo fatto è scioccante poiché a pagarne le conseguenze saranno gli alunni e alunne. Ciò che è accaduto è davvero molto grave e sconcertante: si dovrebbero aiutare le scuole a installare sistemi dall’allarme e telecamere per scoraggiare e sventare eventuali furti. Un’altra cosa da migliorare in molte scuole primarie e secondarie di primo grado è la mancanza di ascensori.

Molte persone sono costrette a utilizzare stampelle o carrozzine elettriche e non posso accedere ai piani più alti tenendo bloccate classi intere e obbligando i docenti a non svolgere le attività dentro ai laboratori che potrebbero trovarsi ai piani superiori. Questo impedisce a tutti quei ragazzi di vivere esperienze più coinvolgenti. Si potrebbero evitare, o rimandare, alcune spese meno urgenti per dotare le scuole di un ascensore, poiché sarebbe un ottimo investimento, considerato che le esperienze che si fanno a scuola sono utili per il futuro. Un’altra cosa da promuovere è lo sport.

Nei quartieri Prato e San Giuseppe di campi da basket all’aperto non ce n’è nemmeno l’ombra. Per un bambino che abita in questi quartieri e che non può spostarsi in macchina l’occasione di fare un tiro al canestro con gli amici è davvero rara, poiché deve attraversare tutta la città a piedi per poterlo fare, dato che anche gli autobus non passano spesso. Sempre riguardo allo sport, alcune squadre si allenano in situazioni e ambienti non sempre idonei a differenza di altre. Questi piccoli problemi agli occhi di molti sono insignificanti ma sono motivo di grande riflessione per i giovani. Per quanto riguarda l’ambito dei servizi pubblici si dovrebbero potenziare i trasporti, un esempio concreto è quello degli autobus che la mattina portano gli studenti dei vari Comuni nelle scuole di Jesi e viceversa, infatti spesso gli orari non corrispondono con quelli di uscita o entrata a scuola.

Andrebbero migliorati i servizi sanitari, perché spesso le visite e le cure pubbliche e gratuite vanno a finire molto alla lunga rispetto a quando vengono prenotate e, quindi, la maggior parte delle volte è necessario farle a pagamento, anche se non tutti possono permettersele. Sono questi alcuni miglioramenti di cui la nostra città avrebbe bisogno.

Anita Lasca classe ID

scuola Borsellino di Jesi