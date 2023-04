"Più centraline nelle zone a rischio"

"Mai come oggi l’aria di Ancona ha bisogno di interventi risolutivi per evitare malattie e morti legati alla cattiva qualità di ciò che si respira. Questo ha rilevato Il Progetto Inquinamento Atmosferico (PIA) commissionato dal Comune di Ancona nel 2021, uno studio curato da specialisti che ha impietosamente evidenziato come ogni anno centinaia di persone si ammalano e muoiono per colpa dell’inquinamento ambientale, causato principalmente dalle polveri sottili prodotte soprattutto dai motori delle auto e dagli scarichi delle navi.

Il monitoraggio di questi elementi inquinanti è di fondamentale importanza per prendere gli opportuni e immediati provvedimenti per limitare l’effetto dannoso. Quindi, sicuramente, come scritto e ribadito molto bene nel nostro programma elettorale è necessario aumentare le quantità delle centraline di rilevamento che devono essere posizionate in luoghi particolarmente aggrediti dal traffico come, ad esempio, il porto, le vie Bocconi, tra San Martino e Stamira, piazza D’Armi, Corso Carlo Alberto, Martiri della Resistenza, la stazione, la galleria del Risorgimento, la Baraccola, i cui risultati devono essere trasparenti e a disposizione dei cittadini pressoché in tempo reale.

Il Pia e il monitoraggio mettono a nudo la scarsa attenzione alle politiche ecologiste e l’inerzia mostrata in questi anni dall’amministrazione nel mettere in pratica misure compensative, soprattutto in tema di verde urbano, sia in termini quantitativi sia qualitativi, vero filtro ambientale contro i mali dell’aria che respiriamo".