"Più controlli sui parchi gioco"

"La verifica e l’eventuale messa in sicurezza dei parchi gioco di Fabriano è urgente". Così il consigliere comunale Pino Pariano che ha presentato un’interrogazione sul tema. "L’usura del tempo, la scarsa manutenzione e gli atti di vandalismo creano una mistura infernale - dice Pariano -, ecco perchè ho presentato un’interrogazione per chiedere in che stato versano gli spazi gioco per i bambini. Eventuali pericoli a mio avviso vanno eliminati perchè per una bambina o un bambino è inaccettabile farsi male mentre gioca. Per avere bambini più sicuri e genitori più tranquilli, è necessario che l’Amministrazione comunale si attivi perché i parchi giochi siano a norma rispettando tutte le normative di sicurezza che siano rispettose delle disposizioni tecniche di riferimento per le attrezzature impiegate nei parchi pubblici (altalene, scale degli scivoli, giochi a molla, etc.). Per questo chiedo all’Amministrazione di sapere ogni quanto viene fatto il controllo dei giochi e se, durante i controlli venissero riscontrati deterioramenti eo perdita di integrità, si intende provvedere alla messa in sicurezza per il loro nuovo utilizzo".