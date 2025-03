Più di 250 persone all’assemblea

Cresce il fronte del no alla discarica. Più di 250 le persone presenti l’altra sera a Poggio San Marcello grazie al sindaco e agli altri sindaci presenti: Rosora, Castelbellino, Belvedere Ostrense, Castelplanio, Maiolati Spontini, Montecarotto, Jesi, Serra De conti, e Monteroberto. Il sindaco di Mergo ha mandato un messaggio di appoggio alla posizione dei suoi colleghi, di assoluta contrarietà verso questa "invereconda proposta di una nuova discarica ad 800 metri da quella che avevamo fatto chiudere nella precedente battaglia" si legge in una nota. Intervenuta anche la consigliera regionale Manuela Bora (Pd). Dopo numerosi interventi dei cittadini presenti, per il comitato sono intervenuti Claudio Conti, illustrando la situazione sanitaria della media Vallesina, Leonardo Guerro, con suggerimenti ed osservazioni tecniche preziose, e il presidente del comitato, Marco Gambini-Rossano, che ha richiamato il principio di precauzione e la questione dei risarcimenti agli espropri di valore (questione sollevata anche da altri cittadini) in cui incorrerebbero le proprietà private di tutta la media vallesina nel caso la discarica venisse costruita. Gambini ha anche preannunciato un accesso agli atti presso la Ast per conoscere i dati statistici delle esenzioni per patologie tumorali.