"Più di 37 milioni di mutui, conti a rischio"

"Più di 37 milioni di mutui senza strategia: così si avvelenano i pozzi. State legando le mani al prossimo sindaco realizzando interventi inutili e improduttivi". Il concetto avanzato dal candidato sindaco di centrodestra alle prossime comunali, Daniele Silvetti, è stato riportato in auge dal consigliere comunale di Fratelli d’Italia Marco Ausili: "Mutui milionari di cui addirittura 18,5 milioni proprio nel 2023, anno delle elezioni: una scelta arrogante per una giunta in scadenza, che lega le mani a chiunque amministrerà la città da maggio in poi" ha detto Ausili nella sua interrogazione. Un documento a cui ha risposto l’assessore al bilancio e candidata a sindaco per il centrosinistra Ida Simonella sciorinando le cifre dell’attività: "Bilancio del Comune approvato a fine anno e che non ha mostrato problemi, nonostante Silvetti a gennaio avesse sostenuto che ci fosse il rischio di un dissesto finanziario. Non va dimenticato che l’attuale giunta sta risanando un buco milionario causato dalle precedenti amministrazioni di alcune decine di milioni di euro: ogni anno, da dieci anni, 1,5 milioni di euro viene accantonato per questo problema". Intanto Ausili incalza: "Una scelta legittima, quella di fare debito, ma orientata male. Manca una strategia complessiva dietro queste spese e non si prevedono investimenti produttivi o che generano risparmio. Per questo preoccupano i numeri: Ancona nel 2024 conterà un residuo di debito di 124 milioni di euro, con un +20 milioni rispetto al 2021. Un debito perciò di circa 1100 euro ad abitante, in una città dove tutto sembra fragile, fermo e frammentato".